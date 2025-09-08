Хакеры ГУР заблокировали топливные карты в РФ и "положили" десятки онлайн-ресурсов, - источники
Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели масштабную операцию во вражеском киберпространстве, приуроченную ко Дню ГУР.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По информации источников, утром 7 сентября украинские киберспециалисты запустили DDOS-атаки на сетевую инфраструктуру России, обеспечивающую онлайн-платежи за топливо, в частности работу топливных карт "Роспетрол".
Среди атакованных объектов - платформа "Передовые платежные системы", серверы "Ростелеком" и "Лукойл".
В результате операции России был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.
Также в этот день был нанесен киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".
В частности, украинские хакеры вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов двух дата-центров компании "К-Корп", полностью остановив ее работу. Компания была выбрана целью из-за предоставления услуг российскому "Концерну Калашникова".
Кроме того, были атакованы десятки онлайн-ресурсов, на главных страницах которых появились поздравления с Днем военной разведки Украины.
Как отметили источники в ГУР, работа по уничтожению информационной и коммуникационной инфраструктуры компаний, способствующих войне РФ, будет продолжаться до деоккупации украинских территорий.
Фото от источников
Кибератаки против России
Напомним, ранее киберспециалисты ГУР провели атаку на одного из крупнейших частных провайдеров интернет-услуг, обслуживающего российские силовые структуры.
Кроме того, хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому", который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
А еще киберспециалисты атаковали российскую компанию "Гаскар Интеграция". Она является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.