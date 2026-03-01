Хакери атакували держсервіси та медіа Ірану на тлі ударів США та Ізраїлю

Хвиля кібератак вразила іранські державні сервіси, медіа та популярні додатки одночасно з військовими ударами США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Деталі кібероперації

Як повідомляє видання, за даними експертів з кібербезпеки, хакери зламали низку новинних ресурсів та релігійний додаток BadeSaba, який має понад 5 мільйонів користувачів.

У програмі з'явилося повідомлення "Настав час розплати" із закликом до іранських військових скласти зброю та підтримати цивільне населення.

Крім того, зафіксовано масштабні збої в роботі інтернету в Ірані. Згідно з даними моніторингу Kentik, підключення до мережі різко падало двічі протягом дня.

Також повідомляється про атаки на урядові служби та військові об'єкти з метою обмежити здатність Тегерана координувати відповідь на авіаудари.

Прогнози щодо помсти Ірану

Аналітики компаній Sophos та CrowdStrike попереджають про високу ймовірність іранських кібератак у відповідь. Цілями можуть стати військові, комерційні або цивільні об'єкти в США та Ізраїлі.

"Оскільки Іран розглядає свої варіанти, зростає ймовірність того, що проксі-групи та хактивісти можуть вжити заходів, включаючи кібератаки", - зазначив директор з розвідки загроз Sophos Рейф Піллінг.

За словами фахівців, Іран може застосувати тактику DDoS-атак, використання програм-вимагачів або оприлюднення старих витоків даних під виглядом нових зломів.