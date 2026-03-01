Хакери атакували держсервіси та медіа Ірану на тлі ударів США та Ізраїлю
Хвиля кібератак вразила іранські державні сервіси, медіа та популярні додатки одночасно з військовими ударами США та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Деталі кібероперації
Як повідомляє видання, за даними експертів з кібербезпеки, хакери зламали низку новинних ресурсів та релігійний додаток BadeSaba, який має понад 5 мільйонів користувачів.
У програмі з'явилося повідомлення "Настав час розплати" із закликом до іранських військових скласти зброю та підтримати цивільне населення.
Крім того, зафіксовано масштабні збої в роботі інтернету в Ірані. Згідно з даними моніторингу Kentik, підключення до мережі різко падало двічі протягом дня.
Також повідомляється про атаки на урядові служби та військові об'єкти з метою обмежити здатність Тегерана координувати відповідь на авіаудари.
Прогнози щодо помсти Ірану
Аналітики компаній Sophos та CrowdStrike попереджають про високу ймовірність іранських кібератак у відповідь. Цілями можуть стати військові, комерційні або цивільні об'єкти в США та Ізраїлі.
"Оскільки Іран розглядає свої варіанти, зростає ймовірність того, що проксі-групи та хактивісти можуть вжити заходів, включаючи кібератаки", - зазначив директор з розвідки загроз Sophos Рейф Піллінг.
За словами фахівців, Іран може застосувати тактику DDoS-атак, використання програм-вимагачів або оприлюднення старих витоків даних під виглядом нових зломів.
Що відомо про конфлікт на Близькому Сході
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль спільно зі США розпочали масштабне бомбардування території Ірану з метою стримування ядерної програми Тегерана та знищення його ракетного арсеналу.
Президент США Дональд Трамп заявив, що операція спрямована на захист американського народу та союзників від загроз іранського режиму.
Внаслідок операції іранська влада зазнала критичних втрат, зокрема було ліквідовано верховного лідера аятолу Алі Хаменеї. Хоча Тегеран спочатку заперечував цю інформацію, у ніч на 1 березня загибель лідера підтвердили офіційно, після чого в країні терміново призначили наступника.
Окрім Хаменеї, за словами Трампа, одним ударом було ліквідовано 48 іранських чиновників. Також Ізраїль сьогодні відзвітував про повну ліквідацію всього вищого військового керівництва Ірану.
Наразі бойові дії тривають, проте американський президент зазначив, що нові лідери країни вже запропонували відновити діалог зі США.