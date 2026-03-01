Хакеры атаковали госсервисы и медиа Ирана на фоне ударов США и Израиля

Волна кибератак поразила иранские государственные сервисы, медиа и популярные приложения одновременно с военными ударами США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Детали кибероперации

Как сообщает издание, по данным экспертов по кибербезопасности, хакеры взломали ряд новостных ресурсов и религиозное приложение BadeSaba, которое имеет более 5 миллионов пользователей.

В программе появилось сообщение "Пришло время расплаты" с призывом к иранским военным сложить оружие и поддержать гражданское население.

Кроме того, зафиксированы масштабные сбои в работе интернета в Иране. Согласно данным мониторинга Kentik, подключение к сети резко падало дважды в течение дня.

Также сообщается об атаках на правительственные службы и военные объекты с целью ограничить способность Тегерана координировать ответ на авиаудары.

Прогнозы относительно мести Ирана

Аналитики компаний Sophos и CrowdStrike предупреждают о высокой вероятности иранских кибератак в ответ. Целями могут стать военные, коммерческие или гражданские объекты в США и Израиле.

"Поскольку Иран рассматривает свои варианты, возрастает вероятность того, что прокси-группы и хактивисты могут принять меры, включая кибератаки", - отметил директор по разведке угроз Sophos Рэйф Пиллинг.

По словам специалистов, Иран может применить тактику DDoS-атак, использование программ-вымогателей или обнародование старых утечек данных под видом новых взломов.