ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Хакеры атаковали госсервисы и медиа Ирана на фоне ударов США и Израиля

Иран, Воскресенье 01 марта 2026 22:30
UA EN RU
Хакеры атаковали госсервисы и медиа Ирана на фоне ударов США и Израиля Фото: волна кибератак поразила иранские государственные сервисы (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Волна кибератак поразила иранские государственные сервисы, медиа и популярные приложения одновременно с военными ударами США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Израиль заявил о полной ликвидации руководства иранской "оси террора"

Детали кибероперации

Как сообщает издание, по данным экспертов по кибербезопасности, хакеры взломали ряд новостных ресурсов и религиозное приложение BadeSaba, которое имеет более 5 миллионов пользователей.

В программе появилось сообщение "Пришло время расплаты" с призывом к иранским военным сложить оружие и поддержать гражданское население.

Кроме того, зафиксированы масштабные сбои в работе интернета в Иране. Согласно данным мониторинга Kentik, подключение к сети резко падало дважды в течение дня.

Также сообщается об атаках на правительственные службы и военные объекты с целью ограничить способность Тегерана координировать ответ на авиаудары.

Прогнозы относительно мести Ирана

Аналитики компаний Sophos и CrowdStrike предупреждают о высокой вероятности иранских кибератак в ответ. Целями могут стать военные, коммерческие или гражданские объекты в США и Израиле.

"Поскольку Иран рассматривает свои варианты, возрастает вероятность того, что прокси-группы и хактивисты могут принять меры, включая кибератаки", - отметил директор по разведке угроз Sophos Рэйф Пиллинг.

По словам специалистов, Иран может применить тактику DDoS-атак, использование программ-вымогателей или обнародование старых утечек данных под видом новых взломов.

Что известно о конфликте на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США начали масштабную бомбардировку территории Ирана с целью сдерживания ядерной программы Тегерана и уничтожения его ракетного арсенала.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция направлена на защиту американского народа и союзников от угроз иранского режима.

В результате операции иранские власти понесли критические потери, в частности был ликвидирован верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Хотя Тегеран сначала отрицал эту информацию, в ночь на 1 марта гибель лидера подтвердили официально, после чего в стране срочно назначили преемника.

Кроме Хаменеи, по словам Трампа, одним ударом было ликвидировано 48 иранских чиновников. Также Израиль сегодня отчитался о полной ликвидации всего высшего военного руководства Ирана.

Сейчас боевые действия продолжаются, однако американский президент отметил, что новые лидеры страны уже предложили возобновить диалог с США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Ближний восток Кибератака
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше