"Гвоздика" та БМД. ЗСУ ліквідували російську техніку: Тарнавський показав відео

"Продовжуємо нищити окупанта! В тому числі за допомогою безпілотників. На відео - знищення російської самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" та БМД-4", - повідомив Тарнавський.

За його даними, на відео показано роботу бійців роти УБАК 117-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо ми писали, що українські військові ліквідували склад боєприпасів російських окупантів в Олешках Херсонської області.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

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