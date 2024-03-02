RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Гвоздика" и БМД. ВСУ ликвидировали российскую технику: Тарнавский показал видео

Фото: командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский (facebook.com PresscentrTavria)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ликвидировали технику бойцов Российской Федерации. ВСУ уничтожили самоходную гаубицу и БМД-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александра Тарнавского.

"Продолжаем уничтожать кафиров! В том числе с помощью беспилотников. На видео - уничтожение российской самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" и БМД-4", - сообщил Тарнавский.

По его данным, на видео показана работа бойцов роты УБАК 117-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, мы писали, что украинские военные ликвидировали состав боеприпасов российских оккупантов в Олешках Херсонской области.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415640 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины