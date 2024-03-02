"Гвоздика" и БМД. ВСУ ликвидировали российскую технику: Тарнавский показал видео

Украинские военные ликвидировали технику бойцов Российской Федерации. ВСУ уничтожили самоходную гаубицу и БМД-4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александра Тарнавского.
"Продолжаем уничтожать кафиров! В том числе с помощью беспилотников. На видео - уничтожение российской самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" и БМД-4", - сообщил Тарнавский.
По его данным, на видео показана работа бойцов роты УБАК 117-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, мы писали, что украинские военные ликвидировали состав боеприпасов российских оккупантов в Олешках Херсонской области.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415640 военных.
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