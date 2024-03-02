ua en ru
Сб, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Гвоздика" та БМД. ЗСУ ліквідували російську техніку: Тарнавський показав відео

Україна, Субота 02 березня 2024 20:01
UA EN RU
"Гвоздика" та БМД. ЗСУ ліквідували російську техніку: Тарнавський показав відео Фото: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський (facebook.com PresscentrTavria)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові ліквідували техніку бійців Російської Федерації. ЗСУ знищили самохідну гаубицю та БМД-4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Продовжуємо нищити окупанта! В тому числі за допомогою безпілотників. На відео - знищення російської самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" та БМД-4", - повідомив Тарнавський.

За його даними, на відео показано роботу бійців роти УБАК 117-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо ми писали, що українські військові ліквідували склад боєприпасів російських окупантів в Олешках Херсонської області.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Рятувальна операція продовжується. Що відомо про удар по багатоповерхівці в Одесі
Рятувальна операція продовжується. Що відомо про удар по багатоповерхівці в Одесі
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня