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"Гвоздика" и БМД. ВСУ ликвидировали российскую технику: Тарнавский показал видео

Украина, Суббота 02 марта 2024 20:01
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"Гвоздика" и БМД. ВСУ ликвидировали российскую технику: Тарнавский показал видео Фото: командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский (facebook.com PresscentrTavria)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ликвидировали технику бойцов Российской Федерации. ВСУ уничтожили самоходную гаубицу и БМД-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александра Тарнавского.

"Продолжаем уничтожать кафиров! В том числе с помощью беспилотников. На видео - уничтожение российской самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" и БМД-4", - сообщил Тарнавский.

По его данным, на видео показана работа бойцов роты УБАК 117-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, мы писали, что украинские военные ликвидировали состав боеприпасов российских оккупантов в Олешках Херсонской области.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415640 военных.

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