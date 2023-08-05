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Гвардія наступу знищила російську гармату "Рапіра" під Бахмутом (відео)

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Бахмут, Субота 05 серпня 2023 14:16
Гвардія наступу знищила російську гармату "Рапіра" під Бахмутом (відео) Фото: нацгвардійці знищили російську гармату "Рапіра" під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Гвардії наступу знищити російську гармату "Рапіра". Це сталося на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

Глава МВС показав роботу бригади Нацгвардії "Рубіж" на Бахмутському напрямку. Воїни знищили російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

За даними Клименка, протягом тижня лише на цьому напрямку бійці бригади "Рубіж" знищили понад 10 одиниць бронетехніки противника.

Бої під Бахмутом

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута. При цьому російські війська намагаються натупати у районі Кліщіївки на південь від Бахмута, ЗСУ відбивають атаки ворога.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, що Росія втратила на Бахмутському напрямку більше військ, ніж під час війни в Афганістані.

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