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Гвардия наступления уничтожила российскую пушку "Рапира" под Бахмутом (видео)

Новина українською →
Бахмут, Суббота 05 августа 2023 14:16
Гвардия наступления уничтожила российскую пушку "Рапира" под Бахмутом (видео) Фото: нацгвардейцы уничтожили российскую пушку "Рапира" под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Гвардии наступления уничтожить российскую пушку "Рапира". Это произошло на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Глава МВД показал работу бригады Нацгвардии "Рубеж" на Бахмутском направлении. Воины уничтожили российскую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

По данным Клименко, в течение недели только на этом направлении бойцы бригады "Рубеж" уничтожили более 10 единиц бронетехники противника.

Бои под Бахмутом

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещневки к югу от Бахмута, ВСУ отбивают атаки врага.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, что Россия потеряла на Бахмутском направлении больше войск, чем во время войны в Афганистане.

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