ЗСУ просуваються у Донецькій області. Генштаб доповів про успіхи на фронті

Українські захисники звільнили село Старомайорське на заході Донецької області. Також ЗСУ продовжують наступальні дії під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

"Під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські воїни звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомив речник.

скриншот deepstatemap.live

За його словами, російські окупанти спробували відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області, але безуспішно. Також загарбники чинять потужний опір, переміщують підрозділи та активно застосовують резерви.

скриншот deepstatemap.live

Крім того, ЗСУ ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Водночас захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Противник проводить безуспішні наступальні дії в районах Надії, західніше та південніше Кліщіївки. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень", - заявив Ковальов.

скриншот deepstatemap.live

Звільнення Старомайорського

Варто зазначити, що цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського. Захисники просунулися на 500 метрів вздовж лінії фронту.

Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни звільнили населений пункт Старомайорське. Там продовжується зачистка.

РБК-Україна пояснювало, чому важлива деокупація Старомайорського - читайте про це у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.