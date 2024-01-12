У ГУР зробили заяву про постачання балістичних ракет КНДР до Росії

Українська розвідка знає про постачання північнокорейської зброї до Росії. Інформація про передачу балістичних ракет уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Що ще передала, ми розуміємо, ця інформація вже також звучала. Сам факт оборонної співпраці він не прихований характер носить", - сказав він.

За даними ГУР, Північна Корея передала Росії артилерійські снаряди, боєкомплекти, снарядів для реактивних систем залпового вогню, міни. За словами Юсова, це те що мало факт і підтвердження.

"Що стосується балістики, так, така інформація відома. Зараз продовжується збір даних і дорозвідка, щоб в подальшому можна було більш детально і проаналізувати ситуацію, і прокоментувати", - наголосив представник ГУР.

КНДР могла передати РФ балістичні ракети

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Нещодавно у Білому домі заявили, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.