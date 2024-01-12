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В ГУР сделали заявление о поставках баллистических ракет КНДР в Россию

Киев, Пятница 12 января 2024 10:31
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В ГУР сделали заявление о поставках баллистических ракет КНДР в Россию Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка знает о поставках северокорейского оружия в Россию. Информация о передаче баллистических ракет уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Что еще передала, мы понимаем, эта информация уже также звучала. Сам факт оборонного сотрудничества он не скрытый характер носит", - сказал он.

По данным ГУР, Северная Корея передала России артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для реактивных систем залпового огня, мины. По словам Юсова, это то, что имело факт и подтверждение.

"Что касается баллистики, да, такая информация известна. Сейчас продолжается сбор данных и доразведка, чтобы в дальнейшем можно было более подробно и проанализировать ситуацию, и прокомментировать", - подчеркнул представитель ГУР.

КНДР могла передать РФ баллистические ракеты

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. В прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Недавно в Белом доме заявили, что российские оккупанты и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.

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