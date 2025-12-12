ua en ru
ГУР уничтожило транспортный самолет Ан-26 и еще две "жирные" цели россиян в Крыму (видео)

Крым, Пятница 12 декабря 2025 14:36
ГУР уничтожило транспортный самолет Ан-26 и еще две "жирные" цели россиян в Крыму (видео) Иллюстративное фото: ГУР уничтожило российский транспортный самолет Ан-26 в Крыму (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, 10-11 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели.

Однако осуществить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения "Призраки" - ударили филигранно в левый турбовинтовой.

В результате очередного авиарейда во временно оккупированный Крым "Призраки" ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы - РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила "глазами" вражеским комплексам С-300/С-400.

Спецоперации ГУР

Напомним, недавно ударные беспилотники ГУР во временно оккупированном Крыму ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет россиян.

В ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Также ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

