ГУР уничтожило транспортный самолет Ан-26 и еще две "жирные" цели россиян в Крыму (видео)

Украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, 10-11 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели.

Однако осуществить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения "Призраки" - ударили филигранно в левый турбовинтовой.

В результате очередного авиарейда во временно оккупированный Крым "Призраки" ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы - РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила "глазами" вражеским комплексам С-300/С-400.