Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

ГУР знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь, - джерела

Фото: ГУР знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Українські розвідники 28 серпня знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь на території Росії.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією джерел, атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку. 

За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдження пожежі на всю територію залізничної станції. 

Як повідомив співрозмовник у ГУР, атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей дежрави-агресорки в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.

Операції ГУР

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня безпілотники Головного управління розвідки України вразили інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області РФ.

Вранці 8 серпня в смт Афіпський Краснодарського краю Росії внаслідок операції ГУР було атаковано військову частину 90-ї зенітно-ракетної бригади ППО. Ліквідовано щонайменше 12 окупантів.

Також ГУР паралізувало роботу одного з найбільших виробників дронів у Росії.

А у червні ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.

