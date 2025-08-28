ГУР уничтожило инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь, - источники

Украинские разведчики 28 августа уничтожили инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь на территории России.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По информации источников, атака на станцию произошла около 5 утра 28 августа. Как видно на полученном видео, под железнодорожными цистернами, которые находились на железнодорожном полотне и очевидно наполнены горючим, была заложена взрывчатка.
Через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда. После этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции.
Как сообщил собеседник в ГУР, атака на узловую станцию Тверь является частью комплекса мероприятий по уничтожению логистических возможностей дежравы-агрессора в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.
Напомним, в ночь на 17 августа беспилотники Главного управления разведки Украины поразили инфраструктуру узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ.
Утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края России в результате операции ГУР была атакована воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО. Ликвидировано по меньшей мере 12 оккупантов.
Также ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в России.
А в июне ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.