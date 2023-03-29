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В ГУР заявили, що контролюють питання розміщення ядерної зброї в Білорусі

Фото: в ГУР заявили, що контролюють питання розміщення ядерної зброї в Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Головне управління розвідки України повністю контролює питання можливого розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

За його словами, українська розвідка разом із західними партнерами контролює ситуацію, яка відбувається на території Білорусі. Окрім цього під наглядом також місця розташування російських підрозділів.

"Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше", - сказав Черняк.

Він зауважив, що всі дані свідчать про те, що заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі - черговий шантаж росіян.

Нагадаємо, нещодавно глава Кремля Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі нібито на прохання самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

Додамо, в українській розвідці назвали заяву російського диктатора "підвищенням ставок" і зазначили, що світ не поведеться на ядерний шантаж Кремля.

Тим часом на Радбезі ООН 31 березня зберуться обговорити дані наміри РФ.

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