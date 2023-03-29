В ГУР заявили, что контролируют вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Черняка.

По его словам, украинская разведка вместе с западными партнерами контролирует ситуацию, происходящую на территории Беларуси. Кроме этого под наблюдением также местонахождение российских подразделений.

"Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше", - сказал Черняк.

Он отметил, что все данные свидетельствуют о том, что заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси - очередной шантаж россиян.