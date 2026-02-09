ГУР "засвітило" 21 завод РФ, де роблять дрони: половина з них досі не під санкціями

Які підприємства потрапили до списку

Оприлюднено дані російських компаній, залучених до створення безпілотних систем.

До списку, зокрема, увійшли:

ТОВ "Агєнтство цифрового развітія" - розробник і виробник вантажних БпЛА лінійки "Сварог", які використовувалися для забезпечення окупаційних сил на Херсонщині;

підприємства групи "Аеро-Хіт" - розробники та виробники FPV-дронів "Велес", що отримують державне фінансування з бюджету РФ;

КБ "Мікроб" - розробник серії FPV-дронів "Мікроб";

АТ "Площадь" - компанія, що створює системи автопілота та машинного зору для безпілотників.

Частина компаній досі без санкцій

За даними ГУР, понад половина оприлюднених підприємств досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

Заклик посилити санкційний тиск

Українська розвідка наголошує на необхідності посилення санкційного тиску та включення цих компаній до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ і систем експортного контролю.

У відомстві підкреслюють, що досвід, який російський військово-промисловий комплекс отримує під час війни проти України, може бути використаний у майбутніх конфліктах за участю Росії та її союзників.