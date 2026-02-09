ГУР "засвітило" 21 завод РФ, де роблять дрони: половина з них досі не під санкціями

Головне управління розвідки України оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.
Оприлюднено дані російських компаній, залучених до створення безпілотних систем.
До списку, зокрема, увійшли:
За даними ГУР, понад половина оприлюднених підприємств досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм отримувати технології, комплектуючі та фінансування.
Українська розвідка наголошує на необхідності посилення санкційного тиску та включення цих компаній до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ і систем експортного контролю.
У відомстві підкреслюють, що досвід, який російський військово-промисловий комплекс отримує під час війни проти України, може бути використаний у майбутніх конфліктах за участю Росії та її союзників.
На початку січня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами або резидентами Росії.
До обмежувальних заходів потрапили особи та компанії, пов’язані з виконанням державного оборонного замовлення РФ і діяльністю її оборонно-промислового комплексу. Зокрема, йдеться про підприємства та їх керівників, які виробляють і постачають продукцію для російського ВПК і силових структур у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби та мікроелектроніки.
Також напередодні Зеленський увів нові санкції проти компаній, причетних до виробництва російських ракет і безпілотників, а також проти низки структур фінансового сектору РФ.