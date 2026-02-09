ГУР "засветило" 21 завод РФ, где делают дроны: половина из них - не под санкциями

Главное управление разведки Украины обнародовало данные 21 российского предприятия, привлеченного к разработке и производству беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Обнародованы данные российских компаний, привлеченных к созданию беспилотных систем.
В список, в частности, вошли:
По данным ГУР, более половины обнародованных предприятий до сих пор не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет им получать технологии, комплектующие и финансирование.
Украинская разведка подчеркивает необходимость усиления санкционного давления и включения этих компаний в "черные списки" ответственного бизнеса, финансовых учреждений и систем экспортного контроля.
В ведомстве подчеркивают, что опыт, который российский военно-промышленный комплекс получает во время войны против Украины, может быть использован в будущих конфликтах с участием России и ее союзников.
В начале января президент Владимир Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами или резидентами России.
В ограничительные меры попали лица и компании, связанные с выполнением государственного оборонного заказа РФ и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса. В частности, речь идет о предприятиях и их руководителях, которые производят и поставляют продукцию для российского ВПК и силовых структур в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники.
Также накануне Зеленский ввел новые санкции против компаний, причастных к производству российских ракет и беспилотников, а также против ряда структур финансового сектора РФ.