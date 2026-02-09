ГУР "засветило" 21 завод РФ, где делают дроны: половина из них - не под санкциями

Какие предприятия попали в список

Обнародованы данные российских компаний, привлеченных к созданию беспилотных систем.

В список, в частности, вошли:

ООО "Агентство цифрового развития" - разработчик и производитель грузовых БпЛА линейки "Сварог", которые использовались для обеспечения оккупационных сил на Херсонщине;

предприятия группы "Аэро-Хит" - разработчики и производители FPV-дронов "Велес", получающие государственное финансирование из бюджета РФ;

КБ "Микроб" - разработчик серии FPV-дронов "Микроб";

АО "Площадь" - компания, создающая системы автопилота и машинного зрения для беспилотников.

Часть компаний до сих пор без санкций

По данным ГУР, более половины обнародованных предприятий до сих пор не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет им получать технологии, комплектующие и финансирование.

Призыв усилить санкционное давление

Украинская разведка подчеркивает необходимость усиления санкционного давления и включения этих компаний в "черные списки" ответственного бизнеса, финансовых учреждений и систем экспортного контроля.

В ведомстве подчеркивают, что опыт, который российский военно-промышленный комплекс получает во время войны против Украины, может быть использован в будущих конфликтах с участием России и ее союзников.