Блокада "криптолазівок" РФ: Україна б’є по фінансах агресора після удару по енергетиці
Україна запровадила нові санкції проти компаній, причетних до виробництва російських ракет і дронів, а також проти структур фінансового сектору РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського та Офіс президента.
Читайте також: Основна ціль - енергетика: РФ вночі атакувала Україну сотнями дронів та 40 ракетами
Санкції після масованої атаки
За словами Зеленського, рішення було ухвалене на тлі чергової масованої атаки Росії, під час якої окупанти застосували понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.
Україна посилює санкційний тиск проти постачальників критичних іноземних компонентів, без яких виробництво цієї зброї було б неможливим.
Обмеження проти ВПК Росії
Перший указ спрямований на обмеження можливостей російського військово-промислового комплексу. До санкційного списку включено 24 фізичні та 27 юридичних осіб, зокрема компанії, що постачають товари для виготовлення деталей ракет і безпілотників, які Росія застосовує під час ударів по Україні.
Санкції проти фінансової інфраструктури та крипторинку
Другий указ стосується фінансової інфраструктури, яка допомагає РФ обходити міжнародні обмеження. Під санкції потрапили 42 фізичні та 35 юридичних осіб, серед них оператори розрахунків, власники криптовалют, криптообмінники та структури, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.
Зокрема, до списку внесено екосистему криптовалютної мережі A7, через яку оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів, а також асоціацію розробників і користувачів технологій, пов’язаних із накопиченням віртуальних активів.
Частина санкцій увійде до пакета ЄС
Частина ухвалених рішень увійде до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, який перебуває на фінальній стадії підготовки і може бути затверджений наприкінці місяця.
За словами радника-уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Україна системно виявляє і вносить до санкційних списків усіх, хто виробляє зброю для Росії або фінансує постачання компонентів, що безпосередньо обмежує потенціал російського ВПК.
Санкції проти РФ
Наприкінці січня очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що робота над новим пакетом санкцій триває і документ поки не погоджений.
Вона зазначила, що країни ЄС обговорюють різні варіанти обмежень, серед яких - повна заборона морських послуг, енергетичні санкції, а також заходи щодо експорту мінеральних добрив.
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив підготовку нового санкційного пакета, а глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро уточнив, що він передбачатиме особливо жорсткі обмеження проти так званого "тіньового флоту" Росії.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль також наголосив, що санкції мають на меті скоротити доходи РФ від експорту енергоресурсів, нейтралізувати "тіньовий флот" і перекрити схеми обходу вже чинних обмежень.
Водночас повідомлялося, що Сполучені Штати продовжують посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, президент США Дональд Трамп підписав двопартійний закон, який значно розширює можливості запровадження нових обмежень.