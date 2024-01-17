ГУР виключає "глуху оборону" на фронті: Не можемо втратити територію через бездіяльність

Російські окупанти використають будь-яке припинення вогню на фронті в Україні для покращення положення і спробують відкрити нові напрямки. ЗСУ не стоятимуть бездіяльно в "глухій обороні", проте проводитимуть контрнаступальні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького на брифінгу в швейцарському Давосі.

За його словами, у військовій розвідці оцінюють, що на тактичному рівні бойові дії будуть продовжені.

"Ніхто не говорить про зупинку, чи тим паче про припинення вогню. Будь-яке припинення вогню РФ буде використовувати для поліпшення тактичного положення та набуття більшої спроможності для відновлення чи відкриття нових напрямків бойових дій", - зазначив Скібіцький.

Так, представник ГУР заявив, що бойові дії будуть продовжені, зокрема попри складні погодні умови.

"Ми просто не можемо втратити свою територію через бездіяльність", - наголосив він.

Висловлюючись про ризики "заморозки" вогню на театрі воєнних дій та теоретичного переходу ЗСУ до так званої "глухої оборони" Скібіцький зауважив, що російські загарбники у ході війни вчаться, і "доволі швидко".

"В такому випадку, якщо ми навіть перейдемо в глуху оборону, як багато хто каже, і почнемо розвивати наш ОПК, то ворог не зупиниться. Ми повинні розвивати все: і повітряну оборону, і дбати, щоб наш ОПК був захищений, і ми маємо проводити контрнаступальні заходи, щоб не допустити втрату території", - заявив він.

Представник ГУР додав, що "досвід 2023 року нам це показав".

Питання про етап війни та висловлювання про оборону

Нагадаємо, восени минулого року головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний написав статтю для The Economist. Він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. Залужний припустив, що війна могла зайти у "глухий кут".

Пізніше у грудні The New York Times писало, що США та Україна розходяться у думках про те, як вести війну з РФ. Американські військові нібито вважають, що ЗСУ мають зосередитися на обороні, а не контратакувати. У публікації йшлося, що Україна ж хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів.

Додамо, за даними видання, Штати намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.

При цьому президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ситуація на фронті в Україні не патова. Також глава держави у грудні відповів на заклики переходити до оборони на фронті та наголосив, що у зимовий період як наступальні, так і оборонні операції сповільнюються, тому важливо стримати окупантів.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які у ворога плани на 2024 рік.