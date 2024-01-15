Скільки ракет та дронів виробляє РФ та що буде з війною у 2024 році: головне з інтерв'ю Скібіцького

В інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, які головні цілі російських ударів по Україні, скільки РФ виробляє ракет та "Шахедів", які у ворога плани на 2024 рік і чи наважиться російський диктатор Володимир Путін на оголошення нової хвилі мобілізації.

Про цілі ракетних і дронових ударів Росії

На сьогоднішній день основні зусилля Російської Федерації зосереджені на знищенні наших військових об'єктів, кажуть у ГУР. Йдеться про об'єкти оборонно-промислового комплексу, штабів, систем управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту. Однак Москва, як правило, не досягає своїх цілей, оскільки її ракетне озброєння не є зовсім точним. І через це, на жаль, страждає здебільшого саме цивільне населення, пояснює Скібіцький.

У розвідці попереджають, що загроза атак по об'єктах енергетики теж залишається. За даними ГУР, росіяни провели аналіз для нанесення ударів по нашим енергетичним об'єктам в 2022-2023 році і досі регулярно здійснюють космічну зйомку цих об'єктів. Вони визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені ракетним озброєнням і безпілотними літальними апаратами.

Про стан російського ВПК

Ще влітку 2022 року Москва ухвалила низку законів, урядових постанов, якими фактично перевела оборонно-промислові підприємства на воєнний час. Збільшилася кількість робочих днів на тиждень. Деякі підприємства навіть працюють у три зміни. Однак Москва не змогла суттєво наростити кількість озброєння та обсяги виготовлення зброї і військової техніки через застаріле устаткування, дефіцит підготовлених робітників, які здатні виконувати такі високотехнологічні роботи, і дефіцит комплектуючих. За інформацією воєнної розвідки, все, що на сьогодні виробляється Росією, відразу відправляється на фронт і застосовується проти України.

"Підтвердження того факту, що їм не вистачає власних боєприпасів - це закупівля ними боєприпасів у того ж Ірану, Північної Кореї, а також вивезення майже всіх боєприпасів зі складів Білорусі. Якщо ми говоримо, наприклад, про артилерійські боєприпаси 122 та 152 калібру, то російські підприємства виготовили близько 2 мільйонів таких боєприпасів у 2023 році. Але це не покриває всі ті потреби, які є у збройних формувань Російської Федерації", - розповів представник ГУР МО.

Що в Росії з виробництвом ракет

Наразі Росія може виробляти близько 115-130 стратегічних ракет - з дальністю у понад 350 кілометрів. Однак ці обсяги виробництва можуть відрізнятись в залежності від місяця. Іноді у Москви є перебої з поставками деталей, багато з яких - іноземного виробництва.

"По-друге, вони зараз намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від тих запасів, що в них є. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску", - уточнив Скібіцький.

Якщо говорити про ракети оперативно-тактичного класу, з меншою дальністю - це Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 - то вони виробляються здебільшого з російських компонентів. Агресор може виробляти орієнтовно 100-115 таких ракет.

Скільки Росія виробляє "шахедів"

Скібіцький зазначив, в грудні Москва випустила по Україні рекордну кількість БПЛА типу "шахед" - близько 770-780 одиниць.

"Йдеться лише про ті, що були нами зафіксовані. Адже є ще певний відсоток - орієнтовно 4% - тих, які не долітають, не стартували або вибухнули відразу після запуску. У нас є підтверджені дані з російської сторони, що трапляються і такі випадки", - додав генерал-майор ГУР МО.

Раніше Москва отримувала ці дрони за контрактом з Тегераном. Однак зараз, за даними воєнної розвідки, Росія налагодили власне виробництво і воно вже працює зокрема в Єлабузі, Татарстан. Там на сьогодні розгорнуто мінімум дві лінії виробництва. Але здебільшого комплектуючі до цих "шахедів" надходять з інших країн.

"Мета Москви - до 2026 року вийти на повний, замкнений цикл виробництва саме таких БПЛА на території Росії. Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази - мікросхемів, чіпів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні Російська Федерація здатна виготовляти", - пояснюють в ГУР.

За оцінкою відомства, росіяни можуть виготовляти 330-350 одиниць цих БПЛА на місяць. Такі показники, наприклад, агресор продемонстрував у грудні. Однак вони теж різняться в залежності від наявності комплектуючих, зокрема двигунів.

"Але, як і у випадку з ракетами, всі "шахеди" або так звані "Герань-2", що виготовляються, відразу йдуть на бойове застосування. І тому ми й бачимо різну кількість безпілотників, що застосовуються. Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються, і всі ці БПЛА, які запускаються, буквально надходять з конвеєра", - уточнили в ГУР.

Які країни допомагають Росії озброєнням

У розвідці кажуть, що Росія отримала приблизно мільйон артилерійських боєприпасів 122 мм і 152 мм калібру від КНДР. Найбільш активні постачання боєприпасів з території Північної Кореї здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада. Водночас ГУР поки перевіряє інформацію щодо передачі Пхеньяном балістичних ракет Москві.

Ще одна країна, яка допомагає Росії – це Іран. Допомога від Тегерану полягає у поставці комплектуючих для ударних дронів і боєприпасів. За словами Скібіцького, Іран зацікавлений у військово-технічному співробітництві з Росією, тому що хоче отримати від неї сучасну авіацію, наприклад Су-34, тренувальні літаки, радіолокаційні станції. Між ними тривають переговори.

Що стосується Китаю, то через фіктивні фірми, що створені в цій країні, до Росії надходить майже 80% комплектуючих для військової техніки, зокрема - електроніка. При тому в більшості випадків вони навіть не китайського виробництва, а інших країн світу.

"Росія намагалася і намагається отримати від Китаю боєприпаси. Вона також намагається отримати снаряди і від інших країн, де залишилось радянське озброєння, в тому числі і від країн Центральної Азії", - розповів представник ГУР Міноборони.

Про стан та ефективність російської ППО

За час війни Російська Федерація дуже посилила протиповітряну оборону на багатьох напрямках. Це зокрема і окупований Крим, а саме район Керченського мосту - там дуже потужна система ППО. Це Московський напрямок на території РФ й інші регіони. На вказаних напрямках вдалось не просто посилити, а й створити ешелоновану систему ППО. Проте це відбулося за рахунок перекидання сил та засобів з інших регіонів Росії - з Далекого Сходу, наприклад, з Північного регіону РФ.

"Наскільки вона ефективна? Це не завжди так, як розповідає агресор. До того ж усе залежить і від того, наскільки ми вдало плануємо проведення наших операцій, в тому числі з застосуванням безпілотних літальних апаратів і інших типів озброєнь. Ми знаємо, наскільки і в яких регіонах відбулося посилення ППО, де розгорнуті нові системи. Найбільш потужний комплекс, що є в них на озброєнні - це С-400, але і він не є повністю досконалий. Є факти, коли їхнє озброєння відмовляє. Той же відомий "Панцир" теж пропускає наші повітряні засоби, які в результаті досягають цілей", - пояснив Скібіцький.

Що буде з війною в 2024 році

Одна зі стратегічних цілей, що залишається у Москви на цей рік - це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей, каже Скібіцький. Друге, що зараз будуть робити росіяни, згідно з тими документами, що є в розпорядженні ГУР - це втримання захоплених територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області.

"Ще однією з пріоритетних цілей вони для себе визначили знищення нашої системи ППО, нашої авіації, наших об'єктів оборонно-промислового комплексу, щоб недопустити нарощування нашого виробництва і посилення спроможностей Збройних сил. Це ті завдання, які на сьогодні собі ставить Російська Федерація на цей рік", - розповів Скібіцький.

Він додав, що нинішні умови переговорів, до яких Росія хоче підштовхнути Україну, є неприйнятними для нас. До того ж ця риторика про готовність до переговорів є пасткою. Агресор хоче використати цей час для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоби продовжити агресію - так, як це було в 2014 році.

"Насправді така риторика Москви здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня - що вони нібито згодні зупинитись і почати переговорний процес. Але що говорить Росія про наші окуповані території? Наша стратегічна ціль одна - ми повинні звільнити всі наші окуповані території", - пояснив Скібіцький.

У ГУР підкреслюють, що вести війну з РФ без допомоги західних союзників майже неможливо. Проте у відомстві переконані, що ця допомога у 2024 році збережеться. Скібіцький пояснює: Захід розуміє, що зараз Україна стримує "російську військову машину" від підготовки до агресії проти інших країн.

"І вони розуміють, що ми зараз реально стримуємо Росію. Їй не вдалося досягти ті цілі, які вона ставила перед собою. І ми просто в рази зменшили потенціал Російської Федерації. За нашими підрахунками, щоби відновити потенціал сухопутних військ РФ, який був перед початком широкомасштабної агресії, їй буде потрібно від п'яти до десяти років. Щоби відновити арсенал високоточного озброєння - на це також треба три - п'ять років", - пояснив Скібіцький.

Чи буде в Росії нова хвиля мобілізації

У ГУР кажуть, що щодня до лав збройних сил РФ приходить близько 1000 - 1100 осіб. Це ті, хто долучається до війська через мобілізацію або добровільно підписує контракти з армією.

Насправді, у росіян є мотивація йти в армію - це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць. Цей мотив на сьогодні є основним для тих людей, які добровільно йдуть на мобілізацію, підписують контракти і воюють. Ті, хто бере участь у бойових діях на першій лінії зіткнення, заробляє приблизно 220-250 тисяч рублів в місяць.

Однак цих 30 тисяч осіб, які щомісяця долучаються до російської армії, вистачає в основному на поповнення втрат і на формування резервних полків. Але щоби створити потужний стратегічний резерв Москві справді необхідно оголосити більш масовану мобілізацію.

"Чи наважиться Путін це зробити? До виборів навряд чи. А надалі - будемо дивитися. Але всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створені", - уточнив генерал-майор.