ГУР исключает "глухую оборону" на фронте: Не можем потерять территорию из-за бездействия

Российские оккупанты используют любое прекращение огня на фронте в Украине для улучшения положения и попытаются открыть новые направления. ВСУ не будут стоять бездейственно в "глухой обороне", но станут проводить контрнаступательные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого на брифинге в швейцарском Давосе.

По его словам, в военной разведке оценивают, что на тактическом уровне боевые действия будут продолжены.

"Никто не говорит об остановке, тем более о прекращении огня. Любое прекращение огня РФ будет использовать для улучшения тактического положения и обретения большей способности для восстановления или открытия новых направлений боевых действий", - отметил Скибицкий.

Так, представитель ГУР заявил, что боевые действия будут продолжены, в частности, несмотря на сложные погодные условия.

"Мы просто не можем потерять свою территорию из-за бездействия", - подчеркнул он.

Высказываясь о рисках "заморозки" огня на театре военных действий и теоретического перехода ВСУ в так называемую "глухую оборону" Скибицкий отметил, что российские захватчики в ходе войны учатся, и "достаточно быстро".

"В таком случае, если мы даже перейдем в глухую оборону, как многие говорят, и начнем развивать наш ОПК, то враг не остановится. Мы должны развивать все: и воздушную оборону, и заботиться, чтобы наш ОПК был защищен, и мы должны проводить контрнаступательные мероприятия, чтобы не допустить потери территории", - заявил он.

Представитель ГУР добавил, что "опыт 2023 года нам это показал".

Вопрос об этапе войны и высказывания об обороне

Напомним, осенью прошлого года главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный написал статью для The Economist. Он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Залужный предположил, что война могла зайти в тупик.

Позже в декабре The New York Times писало, что США и Украина расходятся во мнениях о том, как вести войну с РФ. Американские военные считают, что ВСУ должны сосредоточиться на обороне, а не контратаковать. В публикации говорилось, что Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.

Добавим, по данным издания, Штаты пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация на фронте в Украине не патовая. Также глава государства в декабре ответил на призывы переходить к обороне на фронте и подчеркнул, что в зимний период как наступательные, так и оборонительные операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов.

Напомним, ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, какие у врага планы на 2024 год.