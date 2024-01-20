ГУР відпрацювали дроном Warmate по ворожому ЗРК "ТОР", показали відео

Як пише розвідка, ЗРК виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" після чого передали операторам ГУР координатори. Останні підняли в небо БпЛА й вирушили до цілі.



"На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали - ударний БПЛА продовжив рух. Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс", - пише розвідка.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 січня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 375 270 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші Сили оборони знищили ще 356 російських терористів й 13 одиниць ворожої техніки.