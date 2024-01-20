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ГУР отработали дроном Warmate по вражескому ЗРК "ТОР", показали видео

Фото: ГУР отработали дроном Warmate по вражескому ЗРК "ТОР", показали видео (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские разведчики отработали по российскому зенитно-ракетному комплексу "Тор" дроном Warmate 3.0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Как пишет разведка, ЗРК обнаружили военнослужащие 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" после чего передали операторам ГУР координаторы. Последние подняли в небо БпЛА и отправились к цели. 
 
"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой из "Тора", но промазали - ударный БпЛА продолжил движение. В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс", - пишет разведка.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины  ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375 270 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши Силы обороны уничтожили еще 356 российских террористов и 13 единиц вражеской техники.

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