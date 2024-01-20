ГУР отработали дроном Warmate по вражескому ЗРК "ТОР", показали видео

Как пишет разведка, ЗРК обнаружили военнослужащие 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" после чего передали операторам ГУР координаторы. Последние подняли в небо БпЛА и отправились к цели.



"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой из "Тора", но промазали - ударный БпЛА продолжил движение. В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс", - пишет разведка.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375 270 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши Силы обороны уничтожили еще 356 российских террористов и 13 единиц вражеской техники.