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ГУР про удар по Макіївці: це частина плану, аби завадити наступу росіян

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (facebook_com_GeneralStaff_ua)
Автор: Марія Кучерявець

Удар по зосередженню мобілізованих окупантів в Макіївці був частиною плану українських сил. Який має на меті завадити російському наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Макіївка є частиною нашого контрнаступу, який почався в серпні, і будуть інші (удари - ред.): це частина плану, щоб уникнути чергового російського наступу. Для них це була велика втрата", - каже Скібіцький.

При цьому він зауважив, що наразі важко оцінити, яких точних втрат у Макіївці зазнав противник.

"Напевно, це послання всім російським солдатам, яких відправили воювати, це їм такий знак. Так буває з тими, кого Путін відправляє на фронт. І для генералів, які приймають таке дурне рішення, концентруючи стільки людей в одному місці", - акцентував Скібіцький.

При цьому він також додав, що за останні два тижні росіяни перекинули багато військових не лише на східний напрямок, а й у Запорізьку та Херсонську області.

"Їх перевозили потягами та літаками, з Ростова та з інших регіонів на кордоні з Україною", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по району зосередження окупантів в ПТУ в Макіївці.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули десятки російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

Зокрема, в ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну з найбільших втрат РФ з початку війни. Припускається, що там росіяни могли втратити сотні свіжомобілізованих.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Пряме попадання і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".

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