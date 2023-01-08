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ГУР об ударе по Макеевке: это часть плана, чтобы помешать наступлению россиян

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (facebook_com_GeneralStaff_ua)
Автор: Мария Кучерявец

Удар по сосредоточению мобилизованных оккупантов в Макеевке был частью плана украинских сил. Цель которого - помешать российскому наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Corriere della Sera.

"Макеевка является частью нашего контрнаступления, которое началось в августе, и будут другие (удары - ред.): это часть плана, чтобы избежать очередного российского наступления. Для них это была большая потеря", - говорит Скибицкий.

При этом он отметил, что сейчас трудно оценить, какие точные потери в Макеевке понес противник.

"Наверное, это послание всем российским солдатам, которых отправили воевать, это им такой знак. Так бывает с теми, кого Путин отправляет на фронт. И для генералов, принимающих столь дурацкое решение, концентрируя столько людей в одном месте", - акцентировал Скибицкий. .

При этом он добавил, что за последние две недели россияне перебросили много военных не только на восточное направление, но и в Запорожскую и Херсонскую области.

"Их перевозили поездами и самолетами, из Ростова и других регионов на границе с Украиной", - добавил представитель ГУР.

Напомним, 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в ПТУ в Макеевке.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли десятки российских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше.

В частности, в СМИ называют инцидент в Макеевке как один из самых больших потерь РФ с начала войны. Предполагается, что там россияне могли потерять сотни свежемобилизованных.

Подробнее об этом читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".

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