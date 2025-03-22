"ГУР'ток". Розвідники запустили проєкт із рекрутингу студентів

Головне управління розвідки Міноборони України запустило проєкт "ГУР'ток". Це перша спеціалізована кампанія рекрутингу студентів до лав розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Рекрутери ГУР МО України презентували проєкт "ГУР'ток" під час кар’єрного фестивалю Tech Horizon, що відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У межах Tech Horizon низка українських державних та приватних компаній, що виготовляють високотехнологічну зброю та обладнання, представляли свої досягнення і шукали молодих фахівців серед студентів технічних спеціальностей.

Стенд Головного управління розвідки викликав високий ажіотаж, адже десятки студентів - від першокурсників до випускників магістратури - цікавились, як стати розвідником.

Біля стенду кожен охочий мав змогу пройти короткий тест на знання основ управління безпілотниками та заповнити анкету кандидата.

“Ми розказуємо про умови співпраці, вимоги до кандидатів. Це один із заходів у рамках проєкту "ГУР'ток" щодо старту кар’єри студента в Головному управлінні розвідки”, - зазначив керівник ГУР.

Інтерес викликали посади як у підрозділах активних дій, так і у сфері ІТ та програмування.

"Я уже точно поспілкувався більш ніж з сотнею студентів. Це і студенти 2-3 курсів, а також ті, хто вже завершує навчання, і хоче долучитися своїми знаннями та набутими навичками до створення технологій та рішень для скорішої нашої Перемоги", - сказав співробітник з рекрутингу ГУР.