"ГУР'ток". Разведчики запустили проект по рекрутингу студентов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Рекрутеры ГУР МО Украины представили проект "ГУР'ток" во время карьерного фестиваля Tech Horizon, который состоялся в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В рамках Tech Horizon ряд украинских государственных и частных компаний, производящих высокотехнологичное оружие и оборудование, представляли свои достижения и искали молодых специалистов среди студентов технических специальностей.

Стенд Главного управления разведки вызвал высокий ажиотаж, ведь десятки студентов - от первокурсников до выпускников магистратуры - интересовались, как стать разведчиком.

У стенда каждый желающий мог пройти короткий тест на знание основ управления беспилотниками и заполнить анкету кандидата.

"Мы рассказываем об условиях сотрудничества, требования к кандидатам. Это одно из мероприятий в рамках проекта "ГУР'ток" по старту карьеры студента в Главном управлении разведки", - отметил руководитель ГУР.

Интерес вызвали должности как в подразделениях активных действий, так и в сфере ИТ и программирования.

"Я уже точно пообщался более чем с сотней студентов. Это и студенты 2-3 курсов, а также те, кто уже завершает обучение, и хочет приобщиться своими знаниями и приобретенными навыками к созданию технологий и решений для скорейшей нашей Победы", - сказал сотрудник по рекрутингу ГУР.