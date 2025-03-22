"ГУР'ток". Разведчики запустили проект по рекрутингу студентов
Главное управление разведки Минобороны Украины запустило проект "ГУР'ток". Это первая специализированная кампания рекрутинга студентов в ряды разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Рекрутеры ГУР МО Украины представили проект "ГУР'ток" во время карьерного фестиваля Tech Horizon, который состоялся в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
В рамках Tech Horizon ряд украинских государственных и частных компаний, производящих высокотехнологичное оружие и оборудование, представляли свои достижения и искали молодых специалистов среди студентов технических специальностей.
Стенд Главного управления разведки вызвал высокий ажиотаж, ведь десятки студентов - от первокурсников до выпускников магистратуры - интересовались, как стать разведчиком.
У стенда каждый желающий мог пройти короткий тест на знание основ управления беспилотниками и заполнить анкету кандидата.
"Мы рассказываем об условиях сотрудничества, требования к кандидатам. Это одно из мероприятий в рамках проекта "ГУР'ток" по старту карьеры студента в Главном управлении разведки", - отметил руководитель ГУР.
Интерес вызвали должности как в подразделениях активных действий, так и в сфере ИТ и программирования.
"Я уже точно пообщался более чем с сотней студентов. Это и студенты 2-3 курсов, а также те, кто уже завершает обучение, и хочет приобщиться своими знаниями и приобретенными навыками к созданию технологий и решений для скорейшей нашей Победы", - сказал сотрудник по рекрутингу ГУР.
"Контракт 18-24"
Напомним, что в начале февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.
В Минобороны рассказали, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - в течение года службы. При этом добровольцы ежемесячно дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.
Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с Вооруженными силами Украины.
Вчера стало известно, что уже в ближайшее время программа "Контракт 18-24" расширится. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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