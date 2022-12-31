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РФ йде ва-банк. Буданов розповів про запаси та виробництво російських ракет

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Київ, Субота 31 грудня 2022 11:58
РФ йде ва-банк. Буданов розповів про запаси та виробництво російських ракет Фото: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У російських запасах залишилося ще близько 150 ракет, яких може вистачити на дві масовані атаки по Україні. Промисловість РФ продовжує виробляти ракети, але її темпи повільні, порівняно з інтенсивністю обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Буданов наголосив, що Росія через нестачу ракет збільшує терміни між атаками та зменшує кількість випущених ракет. Він нагадав, що раніше ворог здійснював масштабні атаки раз у тиждень, потім термін збільшився до 10 днів, а тепер - до двох тижнів.

"У них запасу залишилося на дві подібні атаки. Разом з тим хочу зробити певне пояснення, вони вже застосували менше ракет, ніж в попередніх вильотах. Це значить, що вони чітко розуміють, що цифри, які я вам зараз озвучую, це абсолютна правда. Треба зменшувати кількість (ракет - ред.), щоб тримати хоч якусь імітацію інтенсивності цих ракетних атак", - сказав начальник військової розвідки.

Який запас ракет і скільки може виробити РФ

Кирило Буданов також наголосив, що у російських запасах залишилося близько 150 ракет. Проте промисловість РФ продовжує їх виробництво.

"Х-101 і ракет "Калібр" сумарно в місяць, якщо дуже сприятливі умови, до 50 штук (може виробляти РФ - ред.). Тобто на одну ракетну атаку їм треба працювати 1,5-2 місяці", - зазначив Буданов.

При цьому керівник ГУР наголосив, що Росія вже давно почала використовувати ракети зі стратегічного запасу у 30%.

"Якщо прибрати виробництво нових ракет, просто взяти те, що є станом на зараз, вони вийдуть в нуль через дві з половиною таких атаки... Вони вже давно пішли ва-банк в усіх цих питаннях", - додав Буданов.

Нагадаємо, Росія під час останньої масованої атаки 29 грудня випустила по Україні 70 ракет, з яких 58 збили сили ППО.

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