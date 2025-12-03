У ГУР розповіли, які підприємства РФ залучені до виробництва ракет "Іскандер-М"

ГУР розкрило подробиці будови, перелік компонентів і півсотні підприємств кооперації з виробництва балістичної ракети 9М723 ракетного комплексу "Іскандер-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.
Зазначається, що головним виконавцем державних контрактів на розробку та виробництво ракет 9М723 є російське "Конструкторське бюро машинобудування". Виробництво ракет здійснюється на потужностях "Воткінського заводу".
Обидва підприємства вже давно перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції, як і більшість інших виробників компонентів балістичного "Іскандера".
Проте 13 із 49 оприлюднених сьогодні підприємств, наразі, не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них:
У ГУР підкреслили, що зброя, яку сьогодні РФ застосовує проти України, в майбутньому може бути використана нею та її союзниками проти інших держав. Зокрема, Росія вже допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети KN-23/KN-24.
