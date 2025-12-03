RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В ГУР рассказали, какие предприятия РФ привлечены к производству ракет "Искандер-М"

Фото: в ГУР рассказали, какие предприятия РФ привлечены к производству ракет "Искандер-М" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ГУР раскрыло подробности строения, перечень компонентов и полсотни предприятий кооперации по производству баллистической ракеты 9М723 ракетного комплекса "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Отмечается, что главным исполнителем государственных контрактов на разработку и производство ракет 9М723 является российское "Конструкторское бюро машиностроения". Производство ракет осуществляется на мощностях "Уоткинского завода".

Оба предприятия уже давно находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, как и большинство других производителей компонентов баллистического "Искандера".

Однако 13 из 49 обнародованных сегодня предприятий, пока не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:

  • "Завод имени Морозова" - один из производителей твердотопливных зарядов для двигателей "Искандеров";
  • компании "ПСБ-технологии" и "Пантес" - производители комплектов плат для "Кометы", которую противник начал ставить в ракеты 9М723 на место ложных целей;
  • "Серпуховский завод "Металлист" - производитель акселерометров для безплатформенной инерциальной навигационной системы ракеты.

В ГУР подчеркнули, что оружие, которое сегодня РФ применяет против Украины, в будущем может быть использовано ею и ее союзниками против других государств. В частности, Россия уже помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты KN-23/KN-24.

 

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что Российская Федерация использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.

Также ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуРакетыискандерыГУР