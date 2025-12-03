В ГУР рассказали, какие предприятия РФ привлечены к производству ракет "Искандер-М"

Отмечается, что главным исполнителем государственных контрактов на разработку и производство ракет 9М723 является российское "Конструкторское бюро машиностроения". Производство ракет осуществляется на мощностях "Уоткинского завода".

Оба предприятия уже давно находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, как и большинство других производителей компонентов баллистического "Искандера".

Однако 13 из 49 обнародованных сегодня предприятий, пока не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:

"Завод имени Морозова" - один из производителей твердотопливных зарядов для двигателей "Искандеров";

компании "ПСБ-технологии" и "Пантес" - производители комплектов плат для "Кометы", которую противник начал ставить в ракеты 9М723 на место ложных целей;

"Серпуховский завод "Металлист" - производитель акселерометров для безплатформенной инерциальной навигационной системы ракеты.

В ГУР подчеркнули, что оружие, которое сегодня РФ применяет против Украины, в будущем может быть использовано ею и ее союзниками против других государств. В частности, Россия уже помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты KN-23/KN-24.