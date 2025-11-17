У ГУР розповіли, яке обладнання Росія використовує при виготовленні КАБів

Російська Федерація використовує японські і китайські верстати при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.
"ГУР МО України оприлюднює нові дані про іноземне обладнання, яке Росія застосовує у виробництві модулів УМПК, ракет та артилерійських боєприпасів", - зазначили у ГУР.
Повідомляється, що інформацію про них зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, що відбувся на першу річницю роботи порталу War&Sanctions.
Зокрема, команди та самостійні розслідувачі з України і з-за кордону:
Отримані дані вже використовуються для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей російського ВПК.
Нагадаємо, раніше у ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.
Також повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.
Детальніше про те, які компоненти росіяни використовують у виробництві дронів-камікадзе – читайте у матеріалі РБК-Україна.