В ГУР рассказали, какое оборудование Россия использует при изготовлении КАБов

Российская Федерация использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
"ГУР МО Украины обнародует новые данные об иностранном оборудовании, которое Россия применяет в производстве модулей УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов", - отметили в ГУР.
Сообщается, что информацию о них собрали участники международного OSINT-хакатона, который состоялся на первую годовщину работы портала War&Sanctions.
В частности, команды и самостоятельные расследователи из Украины и из-за рубежа:
Полученные данные уже используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского ВПК.
Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.
Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.
Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе - читайте в материале РБК-Украина.