ГУР розкрило 48 "медичних" заводів РФ, що працюють на війну

10:20 15.04.2026 Ср
2 хв
Чому підприємства, що будують ракети під медичним прикриттям, досі без санкцій?
aimg Олена Чупровська
ГУР розкрило 48 "медичних" заводів РФ, що працюють на війну

ГУР оприлюднило дані про 48 підприємств "Ростеху", що виробляють зброю під "медичним" прикриттям, і досі не під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Під виглядом медичного виробника російський холдинг "Швабе" постачає комплектуючі для ракет і дронів. ГУР розкрило структуру підприємства.

Що таке "Швабе" і чим він займається насправді

"Швабе" позиціонує себе як виробника медичного обладнання. Проте підприємства холдингу беруть участь у виготовленні:

  • ударних і розвідувальних безпілотників;
  • прицільних систем для авіації та бронетехніки;
  • тепловізорів;
  • компонентів для балістичних ракет і керованих артилерійських снарядів.

Хто конкретно виробляє зброю - і без санкцій

30 із 48 підприємств холдингу досі не перебувають під обмеженнями жодної країни санкційної коаліції. Серед них:

  • "Московський завод "Сапфір" - виробляє фотодіоди для балістичних ракет "Іскандер-М" та фотоприймачі для керованих снарядів "Краснополь-М2";
  • "Центральне конструкторське бюро "Фотон" - виробляє лазерні далекоміри та тепловізори;
  • АТ "Германій" - виробляє германій та його сполуки для інфрачервоної оптики, оптоволокна, ядерної та радіоелектронної промисловості.

Закордонні "відгалуження" холдингу

До структури "Швабе" входять і закордонні активи - китайська компанія SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD та білоруське підприємство "Швабе (Мінськ)". Вони розширюють можливості холдингу з доступу до технологій і комплектуючих.

"Швабе" - вже восьмий розкритий холдинг

Загалом ГУР уже ідентифікувало 553 підприємства "Ростеху", залучені до забезпечення військових потреб Росії.

"Швабе" став восьмим холдингом, структуру якого оприлюднено.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, США відтермінували введення санкцій проти заправок "Лукойл" - черговий крок Вашингтона назустріч Москві в умовах тривалих переговорів.

Американський сенатор розкритикував рішення адміністрації Трампа щодо пом'якшення санкцій проти Росії, назвавши це "винагородою Путіну".

За його даними, Кремль завдяки цьому заробляв додатково 100 мільйонів доларів щодня.

