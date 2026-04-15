ГУР розкрило 48 "медичних" заводів РФ, що працюють на війну

Фото: розкрито список підприємств РФ, що працюють на війну (росЗМІ)

ГУР оприлюднило дані про 48 підприємств "Ростеху", що виробляють зброю під "медичним" прикриттям, і досі не під санкціями.

Під виглядом медичного виробника російський холдинг "Швабе" постачає комплектуючі для ракет і дронів. ГУР розкрило структуру підприємства. Що таке "Швабе" і чим він займається насправді "Швабе" позиціонує себе як виробника медичного обладнання. Проте підприємства холдингу беруть участь у виготовленні: ударних і розвідувальних безпілотників;

прицільних систем для авіації та бронетехніки;

тепловізорів;

компонентів для балістичних ракет і керованих артилерійських снарядів. Хто конкретно виробляє зброю - і без санкцій 30 із 48 підприємств холдингу досі не перебувають під обмеженнями жодної країни санкційної коаліції. Серед них: "Московський завод "Сапфір " - виробляє фотодіоди для балістичних ракет "Іскандер-М" та фотоприймачі для керованих снарядів "Краснополь-М2";

- виробляє фотодіоди для балістичних ракет "Іскандер-М" та фотоприймачі для керованих снарядів "Краснополь-М2"; "Центральне конструкторське бюро "Фотон" - виробляє лазерні далекоміри та тепловізори;

АТ "Германій" - виробляє германій та його сполуки для інфрачервоної оптики, оптоволокна, ядерної та радіоелектронної промисловості. Закордонні "відгалуження" холдингу До структури "Швабе" входять і закордонні активи - китайська компанія SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD та білоруське підприємство "Швабе (Мінськ)". Вони розширюють можливості холдингу з доступу до технологій і комплектуючих. "Швабе" - вже восьмий розкритий холдинг Загалом ГУР уже ідентифікувало 553 підприємства "Ростеху", залучені до забезпечення військових потреб Росії. "Швабе" став восьмим холдингом, структуру якого оприлюднено.