ГУР розкрило 48 "медичних" заводів РФ, що працюють на війну
ГУР оприлюднило дані про 48 підприємств "Ростеху", що виробляють зброю під "медичним" прикриттям, і досі не під санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.
Під виглядом медичного виробника російський холдинг "Швабе" постачає комплектуючі для ракет і дронів. ГУР розкрило структуру підприємства.
Що таке "Швабе" і чим він займається насправді
"Швабе" позиціонує себе як виробника медичного обладнання. Проте підприємства холдингу беруть участь у виготовленні:
- ударних і розвідувальних безпілотників;
- прицільних систем для авіації та бронетехніки;
- тепловізорів;
- компонентів для балістичних ракет і керованих артилерійських снарядів.
Хто конкретно виробляє зброю - і без санкцій
30 із 48 підприємств холдингу досі не перебувають під обмеженнями жодної країни санкційної коаліції. Серед них:
- "Московський завод "Сапфір" - виробляє фотодіоди для балістичних ракет "Іскандер-М" та фотоприймачі для керованих снарядів "Краснополь-М2";
- "Центральне конструкторське бюро "Фотон" - виробляє лазерні далекоміри та тепловізори;
- АТ "Германій" - виробляє германій та його сполуки для інфрачервоної оптики, оптоволокна, ядерної та радіоелектронної промисловості.
Закордонні "відгалуження" холдингу
До структури "Швабе" входять і закордонні активи - китайська компанія SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD та білоруське підприємство "Швабе (Мінськ)". Вони розширюють можливості холдингу з доступу до технологій і комплектуючих.
"Швабе" - вже восьмий розкритий холдинг
Загалом ГУР уже ідентифікувало 553 підприємства "Ростеху", залучені до забезпечення військових потреб Росії.
"Швабе" став восьмим холдингом, структуру якого оприлюднено.
Як повідомляло раніше РБК-Україна, США відтермінували введення санкцій проти заправок "Лукойл" - черговий крок Вашингтона назустріч Москві в умовах тривалих переговорів.
Американський сенатор розкритикував рішення адміністрації Трампа щодо пом'якшення санкцій проти Росії, назвавши це "винагородою Путіну".
За його даними, Кремль завдяки цьому заробляв додатково 100 мільйонів доларів щодня.