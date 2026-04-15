ГУР раскрыло 48 "медицинских" заводов РФ, работающих на войну
ГУР обнародовало данные о 48 предприятиях "Ростеха", производящих оружие под "медицинским" прикрытием, и до сих пор не под санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
Под видом медицинского производителя российский холдинг "Швабе" поставляет комплектующие для ракет и дронов. ГУР раскрыло структуру предприятия.
Что такое "Швабе" и чем он занимается на самом деле
"Швабе" позиционирует себя как производителя медицинского оборудования. Однако предприятия холдинга участвуют в изготовлении:
- ударных и разведывательных беспилотников;
- прицельных систем для авиации и бронетехники;
- тепловизоров;
- компонентов для баллистических ракет и управляемых артиллерийских снарядов.
Кто конкретно производит оружие - и без санкций
30 из 48 предприятий холдинга до сих пор не находятся под ограничениями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:
- "Московский завод "Сапфир" - производит фотодиоды для баллистических ракет "Искандер-М" и фотоприемники для управляемых снарядов "Краснополь-М2";
- "Центральное конструкторское бюро "Фотон" - производит лазерные дальномеры и тепловизоры;
- АО "Германий" - производит германий и его соединения для инфракрасной оптики, оптоволокна, ядерной и радиоэлектронной промышленности.
Зарубежные "ответвления" холдинга
В структуру "Швабе" входят и зарубежные активы - китайская компания SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD и белорусское предприятие "Швабе (Минск)". Они расширяют возможности холдинга по доступу к технологиям и комплектующим.
"Швабе" - уже восьмой раскрытый холдинг
В целом ГУР уже идентифицировало 553 предприятия "Ростеха", вовлеченные в обеспечение военных нужд России.
"Швабе" стал восьмым холдингом, структура которого обнародована.
