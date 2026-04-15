ГУР раскрыло 48 "медицинских" заводов РФ, работающих на войну

10:20 15.04.2026 Ср
Почему предприятия, строящие ракеты под медицинским прикрытием, до сих пор без санкций?
aimg Елена Чупровская
ГУР раскрыло 48 "медицинских" заводов РФ, работающих на войну Фото: раскрыт список предприятий РФ, работающих на войну (росСМИ)

ГУР обнародовало данные о 48 предприятиях "Ростеха", производящих оружие под "медицинским" прикрытием, и до сих пор не под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Читайте также: ГУР "разобрало" новый дрон РФ: чьи детали в "Князе Вещий Олег"

Под видом медицинского производителя российский холдинг "Швабе" поставляет комплектующие для ракет и дронов. ГУР раскрыло структуру предприятия.

Что такое "Швабе" и чем он занимается на самом деле

"Швабе" позиционирует себя как производителя медицинского оборудования. Однако предприятия холдинга участвуют в изготовлении:

  • ударных и разведывательных беспилотников;
  • прицельных систем для авиации и бронетехники;
  • тепловизоров;
  • компонентов для баллистических ракет и управляемых артиллерийских снарядов.

Кто конкретно производит оружие - и без санкций

30 из 48 предприятий холдинга до сих пор не находятся под ограничениями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:

  • "Московский завод "Сапфир" - производит фотодиоды для баллистических ракет "Искандер-М" и фотоприемники для управляемых снарядов "Краснополь-М2";
  • "Центральное конструкторское бюро "Фотон" - производит лазерные дальномеры и тепловизоры;
  • АО "Германий" - производит германий и его соединения для инфракрасной оптики, оптоволокна, ядерной и радиоэлектронной промышленности.

Зарубежные "ответвления" холдинга

В структуру "Швабе" входят и зарубежные активы - китайская компания SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD и белорусское предприятие "Швабе (Минск)". Они расширяют возможности холдинга по доступу к технологиям и комплектующим.

"Швабе" - уже восьмой раскрытый холдинг

В целом ГУР уже идентифицировало 553 предприятия "Ростеха", вовлеченные в обеспечение военных нужд России.

"Швабе" стал восьмым холдингом, структура которого обнародована.

Как сообщало ранее РБК-Украина, США отсрочили введение санкций против заправок "Лукойл" - очередной шаг Вашингтона навстречу Москве в условиях затянувшихся переговоров.

Американский сенатор раскритиковал решение администрации Трампа по смягчению санкций против России, назвав это "вознаграждением Путину".

По его данным, Кремль благодаря этому зарабатывал дополнительно 100 миллионов долларов ежедневно.

