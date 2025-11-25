У ГУР розкрили конструкцію дронів Shahed-107, якими РФ атакує Україну

Компоненти для створення дрона

Географія електронної компонентної бази цього дрона традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, Китай, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія.

"Поява Shahed-107 у Росії та його застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою. Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі", - додали у ГУР.

Раніше у ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.

Також раніше повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.

Детальніше про те, які компоненти росіяни використовують у виробництві дронів-камікадзе читайте у матеріалі РБК-Україна: "Шахеди" стали розумнішими: що Росія вбудувала в іранські дрони і як відповість Україна".