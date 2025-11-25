В ГУР раскрыли конструкцию дронов Shahed-107, которыми РФ атакует Украину

Компоненты для создания дрона

География электронной компонентной базы этого дрона традиционна для иранских и российских разработок: США, Швейцария, Китай, Япония, Тайвань, Нидерланды, Ирландия.

"Появление Shahed-107 у России и его применение против Украины - это еще одно доказательство углубления сотрудничества между Тегераном и Москвой. Иранское оружие продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле", - добавили в ГУР.

Ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

Также ранее сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

