У ГУР розкрили характеристики нової крилатої ракети РФ "Ковьор" з авіабомбою

ГУР МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions” оприлюднює інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу нової крилатої авіаційної ракети росіян С-71К "Ковьор".

Зазначається, що нова ракета вперше була застосована ворогом наприкінці минулого року та, схоже, є першими спробами ОАК в ракетобудуванні. У якості бойової частини використано осколково-фугасну авіаційну бомбу ОФАБ-250-270 вагою 250 кг, інтегровану в силову раму носової частини ракети.

Корпус виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів.

Бортова система управління включає польотний контролер, інерціальну навігаційну систему на базі простих сенсорів, а також систему живлення.

Переважна більшість електронної компонентної бази іноземного походження: американського, китайського, швейцарського, японського, німецького, тайванського та ірландського виробництва.

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва ТОВ "Рейнольдс", що входить до складу "Об’єднаної авіабудівної корпорації".

Завдяки основному та двом боковим паливним бакам ймовірна дальність застосування С-71К складає до 300 км. В перспективі противником розглядається можливість застосування ракети з БпЛА С-70 "Охотнік".