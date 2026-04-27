UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

У ГУР розкрили характеристики нової крилатої ракети РФ "Ковьор" з авіабомбою

09:53 27.04.2026 Пн
2 хв
Аналітики розкрили дальність нової ракети росіян
aimg Костянтин Широкун
Фото: у ГУР розкрили характеристики нової крилатої ракети РФ "Ковьор" (Getty Images)

Російські війська почали використовувати нову крилату ракету "Ковьор", яка у якості бойової частини використовую 250-кілограмову авіабомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Читайте також: У ГУР розкрили заводи та інститути, що виробляють російський винищувач Су-57

ГУР МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions” оприлюднює інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу нової крилатої авіаційної ракети росіян С-71К "Ковьор".

Зазначається, що нова ракета вперше була застосована ворогом наприкінці минулого року та, схоже, є першими спробами ОАК в ракетобудуванні. У якості бойової частини використано осколково-фугасну авіаційну бомбу ОФАБ-250-270 вагою 250 кг, інтегровану в силову раму носової частини ракети.

Корпус виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів.

Бортова система управління включає польотний контролер, інерціальну навігаційну систему на базі простих сенсорів, а також систему живлення.

Переважна більшість електронної компонентної бази іноземного походження: американського, китайського, швейцарського, японського, німецького, тайванського та ірландського виробництва.

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва ТОВ "Рейнольдс", що входить до складу "Об’єднаної авіабудівної корпорації".

Завдяки основному та двом боковим паливним бакам ймовірна дальність застосування С-71К складає до 300 км. В перспективі противником розглядається можливість застосування ракети з БпЛА С-70 "Охотнік".

ГУР розкриває деталі новітнього озброєння РФ

Нагадаємо, у березні в ГУР розкрили характеристики та показали зображення новітньої ракети "Іздєліє-30", якою Росія може атакувати усю територію України.

Також у ГУР раніше розкрили характеристики нового російського безпілотника – ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном, який здатен летіти зі швидкістю до 600 км/год.

Окрім того, експерти ГУР МО України оприлюднили тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також рокрили інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
РакетиРакетні випробуванняГУРРосійська ФедераціяВторгнення Росії до України