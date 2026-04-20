У ГУР розкрили заводи та інститути, що виробляють російський винищувач Су-57

10:49 20.04.2026 Пн
Російський Су-57 виробляють непідсанкційні підприємства
Костянтин Широкун
Фото: російський винищувач Су-57 (Getty Images)

У ГУР розкрили дані про понад сотню підприємств, залучених до виробництва російських винищувачів Су-57.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

"ГУР МО України оприлюднює інтерактивну 3D-модель та інформацію про 103 підприємства кооперації з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57", - йдеться у повідомленні розвідки.

Серед ідентифікованих підприємств:

  • Санкт-Петербурзький ВАТ "Красний октябрь" — виробник допоміжних силових установок — газотурбінних двигунів-енергоблоків для Су-57;
  • Національний інститут авіаційних технологій, який бере участь у розробці конструкції багатофункціонального силікатного скління кабіни літака;
  • Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук, який здійснює розробку та виконує роботи із нанесення радіопоглинаючих покриттів на деталі літака;
  • ТОВ "ЯШВ Авіа" – виробник авіаційних шин для винищувачів Су-57.

Зазначається, що третина цих підприємств досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації.

Що відомо про Су-57

Су-57 – це російський багатоцільовий винищувач 5-го покоління. Перший політ літак здійснив 29 січня 2010 року.

Літак розробили для заміни МіГ-29 і Су-27 в російських ВПС. Первісно у проекті мала брати співучасть Індія. Однак у квітні 2018 Індія відмовилась від участі , індійські військові прийшли до висновку, що обіцяний російський "винищувач 5-го покоління", не відповідає заявленим вимогам непомітності, авіоніки, РЛС та іншому.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, міжнародні санкції фактично паралізували виробництво російського винищувача Су-57, адже РФ сама не може виробляти ключові комплектуючі для свого "п'ятого покоління".

