В ГУР раскрыли характеристики новой крылатой ракеты РФ "Ковер" с авиабомбой

Российские войска начали использовать новую крылатую ракету "Ковер", которая в качестве боевой части использует 250-килограммовую авиабомбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions" публикует интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронную компонентную базу новой крылатой авиационной ракеты россиян С-71К "Ковер".
Отмечается, что новая ракета впервые была применена врагом в конце прошлого года и, похоже, является первыми попытками ОАК в ракетостроении. В качестве боевой части использовано осколочно-фугасную авиационную бомбу ОФАБ-250-270 весом 250 кг, интегрированную в силовую раму носовой части ракеты.
Корпус выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы - из алюминиевых сплавов.
Бортовая система управления включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых сенсоров, а также систему питания.
Подавляющее большинство электронной компонентной базы иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.
Ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства ООО "Рейнольдс", входящего в состав "Объединенной авиастроительной корпорации".
Благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 км. В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БпЛА С-70 "Охотник".
Напомним, в марте в ГУР раскрыли характеристики и показали изображение новейшей ракеты "Изделие-30", которой Россия может атаковать всю территорию Украины.
Также в ГУР ранее раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем, который способен лететь со скоростью до 600 км/ч.
Кроме того, эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.