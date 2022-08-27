В разведке рассказали об угрозах со стороны Беларуси

Угрозы повторного наземного вторжения со стороны Беларуси по состоянию на сейчас не наблюдается. Но территория этой страны несет для нас опасность из-за авиа и ракетных ударов.

Ракеты и авиация

"Территория Беларуси несет нам угрозу и на сегодня это прежде всего угроза ракетных ударов как воздушного компонента, так и наземного. На территории Беларуси сейчас размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер", который и осуществляет ракетные пуски, три дивизиона C-400, С-300. Мы видели, когда совсем недавно зенитными ракетами комплекса C-300 обстреливалась Черниговская область", - рассказал Скибицкий.

Как пояснил представитель украинской разведки, основная задача этих ЗРК - это защита воздушного пространства.

"И мы видим, как они активно работают, когда на территорию Беларуси заходят бомбардировщики Ту-22, C-400 осуществляют прикрытие этих бомбардировщиков. Вторая цель размещения этих ЗРК - это нанесение ударов по наземным целям, они имеют ракеты, переоборудованные под вид "земля - земля", - отметил Скибицкий.

По его словам, хоть и точность их низкая, но они могут наносить поражения личному составу, гражданскому населению. Поскольку боевая часть этих ракет содержит ориентировочно 6 тысяч маленьких осколков, они разлетаются и это угроза любому объекту на их пути.

"Воздушный компонент - это бомбардировщики Ту-22М3, что могут нести крылатые ракеты воздушного базирования - те же самые X-22, которыми буквально вчера (разговор состоялся 25 августа, - ред.) были обстреляны наши территории, в том числе Шепетовка. Это реальная угроза, которая находится на высоком уровне", - подчеркнул Скибицкий.

Есть ли угроза вторжения?

Представитель ГУР рассказал, если говорить о сухопутном компоненте, его там в достаточном количестве нет и там есть только отдельные подразделения сил специальных операций.

"Мы не видим ни переброски туда сухопутного компонента, ни наращивания, ни создания каких-либо наступательных группировок. Там вдоль границ сейчас находятся лишь батальоны Вооруженных сил Республики Беларусь, которые проводят учения, оборудовали свои позиции и несут службу на ротационной основе", - говорит Скибицкий.

Он отметил, что если говорить о россиянах, то, по оценкам разведки, сейчас на территории Беларуси находится примерно тысяча военнослужащих.

"Там также постоянно развернуты два узла связи. Таким образом, угроза российского сухопутного вторжения с территории Беларуси на сегодня находится на низком уровне, она минимальная. Будет расти, если там начнется развертывание мощного сухопутного компонента", - подытожил Скибицкий.

Напомним, недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов оценил возможность повторного вторжения из Беларуси в Украину.

Добавим, сам лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину и заявил, что Беларусь якобы "не будет обстреливать украинские города".

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