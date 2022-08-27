Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Высокоточное оружие у России уже на пределе

Как оккупанты готовятся к "референдуму" на оккупированных территориях Украины и когда они могут его провести, есть ли угроза наступления из Беларуси, чем болен Путин, может ли российский диктатор объявить всеобщую мобилизацию и использовать против Украины ядерное оружие – в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

На этой неделе в Белом доме заявили, что Россия в ближайшие дни может объявить о проведении псевдореферендумов на захваченных украинских территориях. По данным нашей военной разведки, оккупанты уже завершили почти все процессы подготовки к так называемому голосованию.

Агрессор пытается изо всех сил удержать южные регионы, поскольку эти территории важны для него не только как сухопутный коридор в Крым, но и как плацдарм для развития дальнейшего наступления вглубь Украины. О планах Кремля по войне против Украины, о том, какие варианты захвата наших оккупированных территорий готовит Россия, а также о ситуации в Беларуси в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– Представители властей США заявили, что Россия до конца этой недели якобы может объявить о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Есть ли у вас такие данные? И если да – то на каких территориях, какой вопрос они планируют на него вынести и на какое число они могут его назначить?

– Если говорить о "референдумах", они могут пройти на разных территориях. Во-первых, это так называемые "луганская народная республика" и "донецкая народная республика". Там Россия уже определила их некий статус, признав эти незаконные образования. Сейчас речь прежде всего идет о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Это могут быть разные даты. Например, 11 сентября, когда у них единый день голосования в Российской Федерации. Это могут быть и другие варианты. Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все процессы, которые там происходят. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены.

Кроме того, мы видим, что на оккупированные территории Херсонской и Запорожской, а также Луганской и Донецкой областей, постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования.

Таким образом, мы можем однозначно сказать, что подготовка идет. И она на сегодня находится на завершающем этапе. Дальше все будет зависеть, во-первых, от того, что будет на поле боя. И во-вторых, от того, насколько им удастся сломать движение сопротивления, которое сейчас есть на оккупированных территориях.

– А на оккупированной части Харьковской области – есть ли там сейчас какое-то движение в плане проведения псевдореферендумов?

– Там были разные подходы относительно возможности проведения псевдореферендумов. Но там, во-первых, небольшая территория захвачена. А во-вторых, им же нужна вся Харьковская область. Ведь проведение любого референдума без Харькова и создание какой-то так называемой "харьковской народной республики" и тому подобное не будет иметь в дальнейшем никакого успеха.

Возможно, там будут готовиться какие-то обращения или другие собрания. Но мы пока не замечаем там такой активной подготовки к референдуму, как на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

– В Запорожской области у нас тоже оккупировано только ориентировочно 60%. Однако они все же хотят там проводить свои псевдореферендумы.

– Да, но там захвачены два крупных города – Мелитополь и Бердянск. Второе – там мы наблюдаем подготовку к "референдуму". Третье – там мы видим процесс паспортизации, выдачи российских паспортов. По нашим данным, например, в Бердянске уже выдано 800 паспортов. Даже дети, которым исполнилось 14 лет, также уже получают российские паспорта.

Несмотря на то, что противнику не удалось захватить всю территорию Запорожской области, процесс определения судьбы этих оккупированных территорий идет. Возможно, они будут присоединены к так называемой "донецкой народной республике". Возможно, будет другой формат.

Вадим Скибицкий (фото: GettyImages)

У нас есть опыт "днр" и "лнр". Они были созданы не во всех границах Донецкой и Луганской областей. В их "законах" было указано, что они пока существуют в тех границах, которые имеют, а остальные территории – якобы оккупировала Украина. То есть такой же формат может быть предусмотрен и для Запорожской области: на временно захваченной территории создать, например, "запорожскую народную республику", а в "законах" пишут, что остальные – оккупировала Украина и их будут возвращать. Мы не исключаем, что такой подход может быть применен и для территории Херсонской, а может, и даже для Харьковской области.

– То есть сейчас неизвестно, какой вопрос они могут вынести на эти "референдумы"?

– Это, вероятно, будет определяться в последний момент, когда они решат, что делать: либо сразу присоединять к Российской Федерации, например, к оккупированному Крыму, либо создавать так называемые "народные республики", либо, например, присоединять Запорожскую область к "донецкой народной республике". Это, очевидно, будет определяться на финальном этапе, что именно написать в бюллетенях для так называемого голосования.

– А может быть так, что на разных территориях голосование будет в разный день, или они будут назначать на какую-то единую дату?

– Для них желательно провести это все в один день. Но это будет зависеть от ситуации на фронте. Потому что если мы говорим о Донецкой области, то противнику так и не удалось захватить всю ее территорию и выйти на ее админграницы. И во-вторых, это будет зависеть от того, насколько им удастся создать картинку всенародной поддержки и тому подобное.

Мы видим, что российские пропагандисты, представители "Единой России" постоянно присутствуют на оккупированных территориях как раз для того, чтобы создавать такую картинку. Речь идет об обещаниях гуманитарной помощи, выдаче паспортов, принятии в члены "Единой России".

Кстати, с 1 сентября все оккупированные территории по указанию Москвы переходят на обучение по российской программе. Сейчас активно завозятся для этого учебники. Учителя и коллаборанты, которые согласились сотрудничать с оккупантами, проходят методические занятия, как преподавать по российским программам, в том числе на территории Российской Федерации. Есть учителя-россияне, которые приезжают проводить методическую подготовку, а, вероятнее всего, они и будут проводить значительную часть занятий.

То есть мы видим, что идет ползучая интеграция захваченных территорий нашего государства и в политическом смысле, и в экономическом, и в культурном.

– По тем темпам подготовки, которые вы видите – они могут успеть что-то где-то провести 11 сентября? Ведь мало времени осталось, а, как вы сказали, они еще не знают вопрос, который они будут выносить.

– Они же планируют голосовать не только на избирательных участках, но и проводить голосование онлайн через интернет. Бюллетени – это пару ночей и они будут напечатаны. А если говорить о готовности к "референдуму" – то она довольно высокая, почти на 90% все готово.

Но тут же дело не в том – как проводить или не проводить. Для них важны сама дата, когда это нужно сделать, и "результаты", которые нужно огласить. Мы же понимаем, что это фикция и псевдореферендум.

– Какая у нас сейчас ситуация на Запорожской атомной электростанции? Они все же пытаются подъединить ее к энергосети России?

– Они не просто пытаются. Они уже провели необходимые испытания, провели соответствующие настройки, восстановили все линии передач, которые идут от Запорожской атомной электростанции в направлении Каховки и Мелитополя. И по нашим данным, в конце июля они уже проверили возможность подсоединения этой системы к энергосистеме Российской Федерации.

Сейчас они выжидают момент, проводят последние настройки. Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России. Прежде всего для того, чтобы полностью обеспечить Крым электроэнергией. Они планировали это сделать еще в первой половине августа, но им это не удалось.

– Для чего они хранят на территории станции столько техники, боекомплектов?

– Они мотивируют тем, что поскольку это ядерный объект, его нужно физически защищать. Но они просто прикрываются атомной электростанцией для того, чтобы размещать там свои войска. Также активно используется территория возле станции, возле Энергодара для нанесения ударов по подконтрольным нам территориям. В-третьих, это для них очень удобно проводить любые провокационные действия на территории электростанции, так и в районе всего Энергодара.

Запорожская АЭС (фото: GettyImages)

– Еще до недавнего времени для Кремля был в приоритете захват Луганской и Донецкой областей. Однако затем они начали перебрасывать силы на юг, в частности из-под Изюма, из-под Лимана – это те самые группировки, которые должны были бы двигаться на Славянск. Можем ли мы говорить о том, что они перебрасывают войска на юг, жертвуя интенсивностью своего наступления на востоке? И если да – то что могло заставить их переключить внимание?

– Если говорить об общем замысле Российской Федерации – он не изменился. Они не отказались от наступательных действий в Донецкой области. Сейчас, как вы видите, это Авдеевка, Пески, Бахмут. Идея выхода на административную границу Донецкой области у них остается.

Да, нам удалось сбить темпы наступательных действий, особенно после того, как наши войска были выведены из Северодонецка и Лисичанска, после того, как мы выровняли линию фронта, им стало гораздо труднее вести боевые действия против нас.

Если мы говорим о перемещении на юг, туда переместились группировки восточного военного округа РФ. Кстати, сначала они действовали с территории Беларуси, потом, после того, как они отступили из наших северных областей, их перебросили на донецкое и харьковское направление. И большая часть этой группировки была в резерве на территории Российской Федерации. Когда для агрессора возникла угроза деоккупации южных территорий, они усилили там свои группировки. Именно группировка восточного военного округа была туда переброшена вместе с воздушно-десантными войсками.

Но это не значит, что они отказались от тех планов, которые у них есть на донецком направлении. Там боевые действия – штурмовые действия, наступательные действия – идут ежедневно при поддержке артиллерии, авиации, штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации. То есть там ситуация достаточно сложная. Мы сбиваем их темп наступления и главное – не позволяем выполнить им ту задачу, которую они перед собой ставят – выйти на админграницу Донецкой области.

Они немного уменьшили наступательные действия на слобожанском направлении, но те войска, которые там были, остаются. На донецком направлении остается ориентировочно 60 батальонных тактических групп, их численность не уменьшается. Потому и потенциал у них есть, но мы противостоим, мы знаем свои задачи, и поэтому у них нет успеха на тех направлениях, которые они считают для себя стратегическими.

– Поскольку десантура, которую они перебрасывают на юг, больше предназначена для наступательных действий, а не для обороны, то в последние недели приходилось слышать несколько версий, где они могут наступать. Либо на криворожском направлении, либо на николаевско-вознесенском, либо на херсонско-николаевском. Есть ли признаки того, что на каком-то из этих направлений они готовят наступательные действия?

– Мы говорили, что была угроза наступления на криворожское, запорожское направление. Но в то же время мы неоднократно говорили, что противник там наращивает оборонительные сооружения. Там сделано по две, а в некоторых местах – и по три линии оборонительных сооружений, которые в инженерном плане полностью оборудованы. То есть они по сути создали плацдарм на юге Украины для любых действий – либо это оборона, либо контрнаступление, либо наступление.

Почему? Первое – мы говорили о "референдуме". Именно эти войска обеспечивают проведение этого "референдума". Во-вторых, Путин не отказывается от оккупации всей территории Украины. Если мы говорим о продолжительности боевых действий, в целом о продолжительности войны, то мы можем сказать, что юг Украины – это плацдарм для дальнейших наступательных действий вглубь территории нашего государства.

И в-третьих, для Путина очень важны Запорожская и особенно Херсонская области, потому что это обеспечение Крыма водой, электроэнергией. И это прежде всего обеспечение сухопутного коридора с Крымского полуострова к территории России.

Таким образом, противник готовится к любым действиям. Мы, в свою очередь, также это понимаем. И все те группировки, которые там создаются, предназначены для того, чтобы вести активные боевые действия и не позволить дальнейшее продвижение врага вглубь нашей страны. А при нормальных условиях – и провести деоккупацию территорий.

– Была информация, что часть оккупационных войск якобы начала покидать правобережье Днепра в Херсонской области. Соответствует ли эта информация действительности?

– Были отдельные перемещения. Но они понимают, что им крайне необходима именно эта территория – они хотят контролировать оба берега Днепра. Если они полностью выйдут с правого берега или если мы их оттуда выбьем, тогда они не смогут активно продвигаться вдоль Днепра в центральные регионы нашей страны.

К тому же они понимают: если говорить о создании какой – то "херсонской народной республики" или проведении какого-то "референдума", без Херсона – это нелогично. Поэтому там идет перемещение, идет перегруппировка войск. В районе Антоновского моста они создают понтонные переправы, чтобы обеспечить логистическую поддержку и перемещения войск на оккупированной части правого берега Днепра. И для них очень важно удержать Херсон – это однозначно.

– Какая ситуация со стороны Беларуси? Сохраняется ли угроза сухопутного наступления? Фиксируется ли туда переброска российской техники? И сколько там сейчас российских войск?

– Территория Беларуси несет нам угрозу и на сегодня это прежде всего угроза ракетных ударов как воздушного компонента, так и наземного. На территории Беларуси сейчас размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер", который и осуществляет ракетные пуски, три дивизиона C-400, С-300. Мы видели, когда совсем недавно зенитными ракетами комплекса C-300 обстреливалась Черниговская область.

Основная задача этих ЗРК – это защита воздушного пространства. И мы видим, как они активно работают, когда на территорию Беларуси заходят бомбардировщики Ту-22, C-400 осуществляют прикрытие этих бомбардировщиков.

Вторая цель размещения этих ЗРК – это нанесение ударов по наземным целям, у них есть ракеты, переоборудованные в вид "земля - земля". Их точность низкая, но они могут наносить поражения личному составу, гражданскому населению. Боевая часть этих ракет содержит ориентировочно 6 тысяч маленьких осколков, они разлетаются и это угроза любому объекту на их пути.

Воздушный компонент – это бомбардировщики Ту-22М3, которые могут нести крылатые ракеты воздушного базирования – те же самые X-22, которыми буквально вчера (разговор состоялся 25 августа, – ред.) были обстреляны наши территории, в том числе Шепетовка.

Угроза вторжения России из Беларуси на сегодня низкая (фото: GettyImages)

Это реальная угроза, которая находится на высоком уровне. Если говорить о сухопутном компоненте, его там в достаточном количестве нет. Там есть только отдельные подразделения сил специальных операций. Мы не видим ни переброски туда сухопутного компонента, ни наращивания, ни создания каких-либо наступательных группировок. Там вдоль границ сейчас находятся лишь батальоны вооруженных сил республики Беларусь, которые проводят учения, оборудовали свои позиции и несут службу на ротационной основе.

Если говорить о россиянах, то, по нашим оценкам, сейчас на территории Беларуси находится примерно тысяча военнослужащих. Там также постоянно развернуты два узла связи. Таким образом, угроза российского сухопутного вторжения с территории Беларуси на сегодня находится на низком уровне, она минимальная. Будет расти, если там начнется развертывание мощного сухопутного компонента.

– Есть ли сейчас у вас данные, что Россия готовится объявить всеобщую мобилизацию?

– Они пока используют скрытую мобилизацию. Мы не исключаем, что в любой момент может быть объявлена всеобщая мобилизация. Но нет оснований проводить всеобщую мобилизацию, если не объявлена война. А какая война, если они проводят специальную военную операцию? Тогда им нужно говорить, что они не преуспели или придумывать какие-то другие причины для того, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию.

Хотя они это могут сделать очень быстро, потому что та же самая госдума под полным контролем Путина. И любой закон или решения принимаются чуть ли не единогласно, быстро, без любых задержек.

Информации о том, что всеобщая мобилизация будет введена в ближайшее время, пока нет.

– В Украине в основном воюют регулярные подразделения армии РФ, но кроме них мы видим, в частности, боевиков ЧВК Вагнера (Лига). У нас их много? На каких направлениях они сосредоточены? И какие у них задачи – они идут в первой линии или уже на "зачистку"?

– По нашим подсчетам, их примерно 4,5-5 тысяч. Они на сегодня работают на определенных направлениях, в первой линии. Это как штурмовые отряды. Притом они работают на самых угрожающих направлениях. Мы видели их работу в Лисичанске, на направлении Попасная - Бахмут. Это передовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск.

– Они такие бесстрашные или их не жалко?

– Во-первых, их не жалко. Во-вторых, они проходят отбор. И там отбирают тех людей, у которых есть опыт боевых действий, которые имеют соответствующую подготовку и проходили службу в вооруженных силах Российской Федерации. Как правило, это офицерский состав. И там есть люди, которые действительно могут выполнять психологически, эмоционально, физически самые сложные задачи. Это не регулярные вооруженные силы – это несколько более высокий уровень.

– Есть ли еще какие-то наемники на территории Украины, кроме "вагнеровцев"? Возможно, из других стран или из других частных военных компаний?

– Они там объявляли, что в Сирии создадут целый легион, что вроде бы многие наемники желают прийти из Африки. Они есть, но эти группы не многочисленны. Они также действуют под эгидой "Вагнера". Поэтому мы пока не видим активного применения иностранных наемников. Есть люди из Сирии, из Африки, есть из других стран, но это не такие многочисленные подразделения, как это они анонсировали.

– Какими могут быть хороший и плохой сценарий развития войны до конца года для Украины? На каких позициях мы можем завершить этот год по оптимистической и пессимистической оценке?

– Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не такими активными, однако у нас есть опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой. Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России базируется примерно 4 батальонных тактических групп. Они, во-первых, осуществляют обстрел нашей территории. Во-вторых, держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства.

Поэтому при любом раскладе зимний период также будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины. Второе – это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий.

Но мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы планируем, будут иметь успех. И мы сорвем те планы, которые есть у Российской Федерации и по дальнейшей оккупации, и по Донецкому региону. Несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые у нас есть, нам поступает помощь, мы планируем боевые действия. Мы поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу.

И само моральное состояние российских войск меняется – это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на нашу территорию. Мы на сегодня видим, что укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в боевых действиях с самого начала, с февраля, сейчас составляет 30%. Это ниже любых необходимых показателей.

Их нужно пополнять, а мы видим по статистическим данным, что те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%. И как раз по всеобщей мобилизации: возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы достичь успеха в целях России – это полная оккупация Украины – им необходимо будет объявлять полную мобилизацию.

– Какая ситуация у россиян с ракетами?

– Сложная. По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Их вовсе осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Потому они и используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются.

Высокоточное оружие у них уже на пределе. По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанций, на 70-80, максимум до 100 километров.

Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и оказывать психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другое.

– А что с "Кинжалами"?

– Их мало, 30-40 штук. Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение.

– Вопрос, который волнует украинцев: что со здоровьем Путина?

– Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически также больной. Что возьмет верх первым – увидим.

– Есть ли признаки того, что его физическое здоровье ухудшается?

– Во-первых, эта информация скрывается. Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ложно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, значит, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю то, о чем я мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение.

– Получается, что Россия готова вести войну на истощение?

– Готова. К сожалению, это же не только желание Путина. Но есть 73% населения, которое поддерживает эту войну, они готовы воевать до победы.

– Приходилось слышать еще одну версию, ее как раз на днях описало Reuters. У Путина может быть расчет на то, чтобы в течение зимы создать энергетический кризис и крайне тяжелую ситуацию для Европы. И чтобы, как следствие, Запад начал заставлять нас договариваться на условиях России и заканчивать войну. Как вы считаете, может быть такой расчет?

– Да, он будет это делать. Ему необходимо снимать санкции, ему нужно восстановить связи с Западом. Но наша позиция очень четкая – полная деоккупация всех украинских территорий, включая Крым. Другого пути нет. У нас уже был 2014-2015 год, сегодня имеем то, к чему привели Минские договоренности.

Я не зря говорил о том, что создан плацдарм в Херсонской области. Там создан этот плацдарм для того, чтобы через год или через два, три, пять лет после любых переговоров вновь начать войну и захватить всю территорию Украины.

Договариваться можно только о полном выходе российских войск, а еще лучше – о денуклеаризации и демилитаризации режима Путина, чтобы лишить его этих двух составляющих. Ведь это угроза не только для нас, а для всей Европы. Польша, Балтийские страны и другие страны Восточной Европы это хорошо понимают.

– Есть ли сейчас основания полагать, что Путин готов в будущем или в ближайшей перспективе применить против Украины ядерное оружие?

– Признаков того, что он завтра применит такое оружие, нет. Но там постоянно проводятся тренировки, именно назначенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению. Носители есть – это те же самые Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море, также могут нести тактический ядерный боезаряд. То есть такая угроза остается и мы это понимаем.