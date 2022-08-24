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Буданов оценил возможность вторжения Беларуси в Украину

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 15:59
Буданов оценил возможность вторжения Беларуси в Украину Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Беларусь не будет вторгаться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в эфире телемарафона.

"Я лично постоянно все эти месяцы, а сегодня у нас ровно полгода войны, говорю, что ничего с Беларуси не будет. И снова повторяю вам, что сейчас особенной какой-то угрозы, кроме той, которая есть всегда, а это размещение определенных систем вооружения РФ на территории Беларуси, других угроз нет", - заявил Буданов.

По его словам, все слухи о возможном нападении - это информационно-психологическая операция влияния страны-агрессора на украинцев.

При этом Буданов подчеркнул, что системы С-300, которые сосредоточены на белорусско-украинской границе, не представляют угрозы, поскольку дальность их огня составляет 35 километров.

Напомним, ранее в СтратКоме заявили, что концентрация ракет для С-300 происходит в Зябровке (Беларусь) в 22 километрах от границы с Украиной.

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Украина Беларусь Главное управление разведки Кирилл Буданов
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