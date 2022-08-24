Буданов оценил возможность вторжения Беларуси в Украину

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Беларусь не будет вторгаться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в эфире телемарафона .

"Я лично постоянно все эти месяцы, а сегодня у нас ровно полгода войны, говорю, что ничего с Беларуси не будет. И снова повторяю вам, что сейчас особенной какой-то угрозы, кроме той, которая есть всегда, а это размещение определенных систем вооружения РФ на территории Беларуси, других угроз нет", - заявил Буданов.

По его словам, все слухи о возможном нападении - это информационно-психологическая операция влияния страны-агрессора на украинцев.

При этом Буданов подчеркнул, что системы С-300, которые сосредоточены на белорусско-украинской границе, не представляют угрозы, поскольку дальность их огня составляет 35 километров.