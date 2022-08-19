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Лукашенко заверил, что не планирует нападение, а Беларусь "не будет бомбить" Украину

Новина українською →
Пружаны, Пятница 19 августа 2022 14:48
Лукашенко заверил, что не планирует нападение, а Беларусь "не будет бомбить" Украину Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. Он также заявил, что Беларусь якобы не будет обстреливать украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белту.

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали", - заявил он.

Кроме того, Лукашенко считает, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО и США, которые "с помощью Польши подстегивать боевые действия".

По словам Лукашенко, в Беларусь приехали "тысячи украинцев", которые якобы теперь получают белорусское гражданство.

Заявления Лукашенко о войне в Украине

Стоит отметить, что лидер белорусского режима неоднократно комментировал войну, которую развязала Россия. В частности, недавно он назвал вторжение россиян в Украину с территории Беларуси вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО собирались атаковать".

Также Лукашенко ранее заявлял, что украинцы якобы оскорбили Путина, поэтому Россия напала на Украину.

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