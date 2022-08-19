Лукашенко заверил, что не планирует нападение, а Беларусь "не будет бомбить" Украину
Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. Он также заявил, что Беларусь якобы не будет обстреливать украинские города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белту.
"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали", - заявил он.
Кроме того, Лукашенко считает, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО и США, которые "с помощью Польши подстегивать боевые действия".
По словам Лукашенко, в Беларусь приехали "тысячи украинцев", которые якобы теперь получают белорусское гражданство.
Заявления Лукашенко о войне в Украине
Стоит отметить, что лидер белорусского режима неоднократно комментировал войну, которую развязала Россия. В частности, недавно он назвал вторжение россиян в Украину с территории Беларуси вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО собирались атаковать".
Также Лукашенко ранее заявлял, что украинцы якобы оскорбили Путина, поэтому Россия напала на Украину.
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