У розвідці розповіли про загрози зі сторони Білорусі

Загрози повторного наземного вторгнення з боку Білорусі станом на зараз не спостерігається. Але територія цієї країни несе для нас небезпеку через авіа та ракетні удари

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Ракети та авіація

"Територія Білорусі несе нам загрозу і на сьогодні це насамперед загроза ракетних ударів як повітряного компоненту, так і наземного. На території Білорусі зараз розміщено один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", який і здійснює ракетні пуски, три дивізіони C-400, С-300. Ми бачили, коли зовсім нещодавно зенітними ракетами комплексу C-300 обстрілювалася Чернігівська область", - розповів Скібіцький.

Як пояснив представник української розвідки, основна задача цих ЗРК - це захист повітряного простору.

"І ми бачимо, як вони активно працюють, коли на територію Білорусі заходять бомбардувальники Ту-22, C-400 здійснюють прикриття цих бомбардувальників. Друга мета розміщення цих ЗРК - це завдання ударів по наземних цілях, вони мають ракети, переобладнані в вид "земля - земля", - зазначив Скібіцький.

За його словами, хоч і точність їх низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу, цивільному населенню. Оскільки бойова частина цих ракет містить орієнтовно 6 тисяч маленьких осколків, вони розлітаються і це загроза будь-якому об'єкту на їхньому шляху.

"Повітряний компонент - це бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести крилаті ракети повітряного базування - ті ж самі X-22, якими буквально вчора (розмова відбулася 25 серпня, - ред.) були обстріляні наші території, в тому числі Шепетівка.Це реальна загроза, яка знаходиться на високому рівні", - підкреслив Скібіцький.

Чи є загроза вторгнення?

Представник ГУР розповів, якщо говорити про сухопутний компонент, його там у достатній кількості немає і там є тільки окремі підрозділи сил спеціальних операцій.

"Ми не бачимо ні перекидання туди сухопутного компонента, ні нарощування, ні створення будь-яких наступальних угруповань. Там вздовж кордонів зараз знаходяться лише батальйони збройних сил республіки Білорусь, які проводять навчання, обладнали свої позиції і несуть службу на ротаційній основі", - каже Скібіцький.

Він зазначив, якщо говорити про росіян, то, за оцінками розвідки, зараз на території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців.

"Там також постійно розгорнуті два вузли зв'язку. Таким чином, загроза російського сухопутного вторгнення з території Білорусі на сьогодні знаходиться на низькому рівні, вона мінімальна. Буде зростати, якщо там розпочнеться розгортання потужного сухопутного компонента", - підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, нещодавно глава української розвідки Кирило Буданов оцінив можливість повторного вторгнення з Білорусі в Україну.

Додамо, сам лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує напад на Україну і заявив, що Білорусь нібито "не буде обстрілювати українські міста".

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