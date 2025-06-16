ГУР посилило переговорні позиції Зеленського: дочка Келлога підтримала Буданова

Успіхи ГУР і заяви Буданова

Головне управління розвідки Міноборони України проводить успішні операції проти окупантів. Нещодавно хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибіру, який використовувався силовими структурами РФ для здійснення агресії проти України.

Крім того, хакери ГУР атакували в червні сервіси митниці, податкової служби Росії та "РЖД". Метою таких кібератак є порушення роботи урядових сайтів, фінустанов, транспортної інфраструктури та систем енергопостачання Росії.

Однією з останніх успішних операцій ГУР була атака на підстанцію в Калінінграді. Агентам вдалося знеструмити об'єкти ВПК і російської армії. Зрештою, РФ зазнала збитків на майже 5 млн доларів.

Очільник ГУР Кирило Буданов припустив, що Україна та Росія можуть досягти режиму припинення вогню у 2025 році, проте він зазначив, що іншим питанням є, наскільки це буде довго та ефективно.

На тлі спроб посередників на чолі зі США посадити РФ за стіл переговорів Буданов нещодавно попередив, що росіяни вдосконалили північнокорейські KN-23. За його словами, ці балістичні ракети тепер б'ють точніше.

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