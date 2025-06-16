ГУР усилило переговорные позиции Зеленского: дочь Келлога поддержала Буданова

Успехи ГУР и заявления Буданова

Главное управление разведки Минобороны Украины проводит успешные операции против оккупантов. Недавно хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири, который использовался силовыми структурами РФ для осуществления агрессии против Украины.

Кроме того, хакеры ГУР атаковали в июне сервисы таможни, налоговой службы России и "РЖД". Целью таких кибератак является нарушение работы правительственных сайтов, финучреждений, транспортной инфраструктуры и систем энергоснабжения России.

Одной из последних успешных операций ГУР была атака на подстанцию в Калининграде. Агентам удалось обесточить объекты ВПК и российской армии. В конечном итоге, РФ понесоа убытки почти 5 млн долларов.

Глава ГУР Кирилл Буданов предположил, что Украина и Россия могут достигнуть режима прекращения огня в 2025 году, однако он отметил, что другим вопросом является, насколько это будет долго и эффективно.

На фоне попыток посредников во главе с США усадить РФ за стол переговоров Буданов недавно предупредил, что россияне усовершенствовали северокорейские KN-23. По его словам, эти баллистические ракеты теперь бьют точнее.

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