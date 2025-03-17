У ГУР показали ексклюзивні кадри роботи своїх бійців у Запорізькій області

Бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. Цього разу на відео показано роботу спецпідрозділу ГУР у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Зазначається, що на відео показано ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців підрозділів активних дій ГУР МО України у Запорізькій області. Зокрема, показано роботу: аеророзвідки, вогонь артилерії й танків, штурмові дії, зачистку, холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.

Удари по об'єктах росіян у Запорізькій області

Сили оборони постійно виявляють і б'ють по важливих об'єктах росіян на лінії фронту.

Буквально днем раніше, 25 лютого, у Запорізькій області Сили оборони вразили спостережний пункт РФ. Його окупанти використовували і для запуску дронів.

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