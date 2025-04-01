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В ГУР показали, как уничтожают десантные катера и ЗРК оккупантов в Крыму (видео)

Крым, Вторник 01 апреля 2025 18:32
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В ГУР показали, как уничтожают десантные катера и ЗРК оккупантов в Крыму (видео) Фото: в ГУР показали, как дроны уничтожают десантные катера и ЗРК россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики в Крыму уничтожили дронами два российских десантных катера и зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2". Кадры боевой работы зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Дроны воинов спецподразделения ГУР МО Украины "Ргумагу" искусно уклоняются от вражеских зенитных ракет и поражают десантные катера 02510 БК-16 и "Раптор", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГУР, впоследствии разведчики нанесли удар и по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" российских войск.

Операции ГУР

Напомним, сегодня в ГУР показали, как ударные дроны уничтожают командные пункты и бронетехнику российских оккупантов. Беспилотники наносят точные удары по важным военным объектам врага.

Также на днях в ГУР показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.

Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.

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